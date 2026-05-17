30 kmpl से ज्यादा की माइलेज वाली नई SUV, 11 लाख रुपये हो सकती है कीमत, फीचर्स भी तगड़े

अगर आप हुंडई के फैन हैं और कम खर्च में एक धांसू हाइब्रिड एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। हुंडई अपनी वेन्यू के हाइब्रिड वर्जन पर काम कर रही है। यह जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती है।

हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। JSW, मारुति सुजुकी और महिंद्रा अपनी हाइब्रिड गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हैं। वहीं, अगर आप हुंडई के फैन हैं और कम खर्च में एक धांसू हाइब्रिड एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। मोटर ऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई अपनी वेन्यू के हाइब्रिड वर्जन पर काम कर रही है। किआ ने ऑफिशियली यह कन्फर्म कर दिया है कि वह साल 2028 में सॉनेट हाइब्रिड को लॉन्च करने वाला है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वेन्यू का भी हाइब्रिड वर्जन आ सकता है और यह भी साल 2028 में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

30 kmpl से ज्यागा तक का माइलेज कंपनी की नेक्स्ट जेनरेशन वेन्यू का K1 प्लैटफॉर्म हाइब्रिड कंपैटिबल है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी वेन्यू हाइब्रिड के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाली। इसमें आपको कुछ हाइब्रिड बैज के साथ ऐरो-फ्रेंड्ली वील्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.2 लीटर नैचुरली पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। 1.2 लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन का माइलेज अच्छी है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ यह और भी बेहतर हो जाएगा। रिपोर्ट की मानें, तो हाइब्रिड वेन्यू 30 kmpl से ज्यादा का माइलेज दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार हुंडई वेन्यू के सीएनजी वेरिएंट पर भी काम कर रहा है।

खास फीचर्स और कीमत फीचर्स की बात करें, तो हाइब्रिड वेन्यू में आपको 12.3 इंच की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन के साथ 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS और पावर्ड ड्राइवर सीट शामिल हो सकते हैं। प्राइसिंग की जहां तक बात है, तो बताया जा रही है कि इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये हो सकती है। वहीं, इसके टॉप-ट्रिम्स की कीमत (ऑन-रोड, मुंबई) 18 से 19 लाख रुपये तक जा सकती है।