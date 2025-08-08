hyundai venue facelift will be launched in india on 24 october 2025 लॉन्च डेट कंफर्म, इस दिन मार्केट में होगी नई हुंडई वेन्यू की एंट्री; जानिए कितनी बदलेगी SUV, Auto Hindi News - Hindustan
लॉन्च डेट कंफर्म, इस दिन मार्केट में होगी नई हुंडई वेन्यू की एंट्री; जानिए कितनी बदलेगी SUV

हुंडई इंडिया एक बार फिर अपनी धाक जमाने को तैयार है। बता दें कि कंपनी बीते कुछ टाइम से लगातार हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट (Hyundai Venue Facelift) की टेस्टिंग कर रही थी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:25 AM
Hyundai Venuearrow

हुंडई इंडिया एक बार फिर अपनी धाक जमाने को तैयार है। मौका है कंपनी की पॉपुलर एसयूवी हुंडई वेन्यू के अपडेटेड वर्जन की लॉन्चिंग का। बता दें कि कंपनी बीते कुछ टाइम से लगातार हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट (Hyundai Venue Facelift) की टेस्टिंग कर रही थी। अब कंपनी ने न्यू जेनरेशन हुंडई वेन्यू को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, कंपनी आगामी 24 अक्टूबर, 2025 को नई वेन्यू को भारत में लॉन्च करेगी। लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी एसयूवी से होगा।

कुछ ऐसी है डिजाइन

नई वेन्यू का डिजाइन इस बार ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड होगा। पहली बार इसमें Quad-LED हेडलैम्प्स और कनेक्टेड DRLs दिए जाएंगे जो मौजूदा क्रेटा से इंस्पायर्ड होंगे। हेडलैम्प के नीचे L-शेप्ड LED लाइट्स लगाई जाएंगी। वहीं, एसयूवी को नए डिजाइन वाले 16-इंच एलॉय व्हील्स, मोटे व्हील आर्च क्लैडिंग, फ्लैट विंडो लाइन और लंबा रियर स्पॉइलर जैसी नई स्टाइलिंग डिटेल्स भी दी जाएंगी।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो वेन्यू अब और भी हाई-टेक हो जाएगी। इसमें Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी, चारों डिस्क ब्रेक और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे। मौजूदा वेन्यू में सिर्फ Level-1 ADAS है। केबिन डिटेल्स का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि इसमें क्रेटा और अल्काजार से कई फीचर्स लिए जाएंगे।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। नई वेन्यू में वही 1.2L-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसके अलावा, 1.0L-टर्बो पेट्रोल इंजन भी पहले की तरह मिलेगा। वहीं, 1.5L-डीजल इंजन भी बरकरार रहेगा।

Hyundai Venue Auto News Hindi

