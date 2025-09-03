टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई हुंडई वेन्यू, इंटीरियर की इमेज हुई लीक; जानिए कितनी बदलेगी SUV

हुंडई अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का अपडेटेड वर्जन आगामी 24 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि अब तक इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद किया गया है।

हुंडई अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का अपडेटेड वर्जन आगामी 24 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि अब तक इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद किया गया है। हालांकि, इस बार इसके इंटीरियर की सबसे साफ तस्वीरें सामने आई हैं। बाहर से यह अभी भी कैमोफ्लाज में है लेकिन फिर भी कुछ बड़े बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट के संभावित डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन नई-जेनरेशन हुंडई वेन्यू को कंपनी ने अपने लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज में तैयार किया है जो हमें हाल ही में एक्सटर और क्रेटा एन लाइन पर भी देखने को मिली थी। इसमें अब और चौड़ा ग्रिल, वर्टिकल इंसर्ट्स, LED DRLs और लोअर बंपर में इंटीग्रेटेड स्क्वायर हेडलैंप्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल ज्यादा बदली नहीं है लेकिन नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बेस और मिड वैरिएंट में 16-इंच और टॉप वेरिएंट में 17-इंच के पहिये होंगे।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स इंटीरियर की बात करें तो यहां सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, नई वेन्यू में अब डुअल 10.2-इंच फ्लोटिंग स्क्रीन सेटअप मिलेगा। इसके अलावा, सेंट्रल कंसोल पर नए AC वेंट्स, फिजिकल कंट्रोल बटन, इंटीग्रेटेड डैशकैम, ऑटो-डिमिंग IRVM और नया स्टीयरिंग व्हील नजर आता है। फीचर्स की लिस्ट में पैनोरामिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी खूबियां भी शामिल होंगी।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव दूसरी ओर एसयूवी के मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसमें मौजूदा 1.2L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। गियरबॉक्स के तौर पर 5-स्पीड MT, 6-स्पीड MT, 6-स्पीड iMT, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DCT का विकल्प मिलेगा।