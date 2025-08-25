hyundai venue facelift interiors revealed just before launch लॉन्च से ठीक पहले नई वेन्यू के इंटीरियर से उठ गया पर्दा, इस दिन होगी एंट्री; जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़hyundai venue facelift interiors revealed just before launch

लॉन्च से ठीक पहले नई वेन्यू के इंटीरियर से उठ गया पर्दा, इस दिन होगी एंट्री; जानिए खासियत

हुंडई अपनी पॉपुलर एसयूवी वेन्यू का नेक्स्ट-जेन मॉडल 24 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि लॉन्च से पहले हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट (Hyundai Venue Facelift) का इंटीरियर पहली बार लीक हुआ है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:27 PM
Hyundai Venuearrow

हुंडई अपनी पॉपुलर एसयूवी वेन्यू का नेक्स्ट-जेन मॉडल 24 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि लॉन्च से पहले हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट (Hyundai Venue Facelift) का इंटीरियर पहली बार लीक हुआ है। इस बार कंपनी ने वेन्यू को और भी प्रीमियम बनाने पर जोर दिया है। सामने आई तस्वीरों में यह साफ दिखता है कि इसमें अब डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है जो क्रेटा और अल्काजार से लिया गया है। हालांकि, एसयूवी के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कमाल का है केबिन

इंटीरियर की बात करें तो लीक शॉट्स में 10.25-इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और उतने ही साइज का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नजर आया है। इसके साथ नया डैशबोर्ड डिजाइन, सबवूफर, नया स्टीयरिंग व्हील और एयर वेंट्स की पोजिशनिंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूज वेबसाइट ऑटोकार इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार, नई Venue में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और अपग्रेडेड लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

कुछ ऐसी है डिजाइन

एक्सटीरियर की झलक पहले ही टेस्ट म्यूल्स में सामने आ चुकी है। इसमें क्वाड-LED हेडलाइट सेटअप, L-शेप DRLs, नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड 16-इंच अलॉय व्हील्स और मोटी व्हील आर्च क्लैडिंग मिलेगी। इसके अलावा अब वेन्यू में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स मिल सकते हैं जो फिलहाल सिर्फ N Line वर्जन में ही आते हैं। पीछे की ओर बड़ा रूफ स्पॉइलर और नई टेल-लाइट्स देखने को मिलेंगी।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो नई वेन्यू में मौजूदा इंजन ऑप्शंस ही जारी रहेंगे। इनमें 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन बरकरार रहेंगे। इनमें 5-स्पीड और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ,यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस बार iMT (क्लचलेस मैनुअल) या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल और डीजल दोनों में देगी या नहीं।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

Hyundai Venue Auto News Hindi

