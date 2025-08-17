मार्केट में तहलका मचाने आ रही ये 4 धांसू कॉम्पैक्ट SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च
भारत का सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट आज सबसे ज्यादा पॉपुलर कार कैटेगरी में से एक है। ग्राहक यहां ढेरों ऑप्शंस पाते हैं। इसी वजह से कंपनियों के बीच इस मार्केट में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अब आने वाले महीनों में कई बड़े ब्रांड अपने नए मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खरीदारों को अपनी ओर खींच सकें। इसमें फेसलिफ्टेड वर्जन से लेकर न्यू-जेनरेशन मॉडल और इलेक्ट्रिक एसयूवी तक शामिल हैं। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में लॉन्च होने जा रही ऐसी ही 4 कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में विस्तार से।
रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट
रेनॉल्ट इंडिया 24 अगस्त को अपनी पॉपुलर एसयूवी किगर का पहला फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है। इसमें नए हेडलैंप्स, बंपर्स, टेल लाइट्स और अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। अंदर भी कुछ नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट्स दिए जाएंगे। इंजन के मामले में इसमें वही 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएंगे।
न्यू-जेन हुंडई वेन्यू
हुंडई अपनी ब्लॉकबस्टर एसयूवी वेन्यू का सेकेंड जनरेशन मॉडल 24 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। इसका नया डिजाइन ज्यादा बॉक्सी होगा और इसमें कुछ हद तक क्रेटा की झलक भी दिखेगी। इंटीरियर पूरी तरह नया होगा जिसमें 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। पावरट्रेन के तौर पर वही 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीज़ल इंजन दिए जाएंगे।
टाटा पंच फेसलिफ्ट
टाटा की बेस्ट-सेलिंग कार पंच भी अब फेसलिफ्ट वर्जन में आने को तैयार है। उम्मीद है कि इसे 2025 के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। इसका लुक पंच EV से मिलता-जुलता होगा लेकिन अलॉय व्हील डिजाइन जैसे कुछ बदलाव भी मिलेंगे। इंटीरियर में नया स्टीयरिंग व्हील, बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इंजन ऑप्शन वही 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG रहेंगे।
महिंद्रा XUV 3XO EV
महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी इस साल के आखिर तक XUV 3XO EV लॉन्च कर सकती है जो मौजूदा XUV400 EV की जगह लेगी। इसका डिजाइन ICE वर्जन जैसा होगा लेकिन EV के हिसाब से कुछ खास बदलाव किए जाएंगे। इसमें XUV400 की तरह 34.5 kWh और 39.4 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिल सकता है जो करीब 400 किलोमीटर की रेंज देगा।
