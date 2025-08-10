पैसों का रखिए इंतजाम, फेस्टिव सीजन में एंट्री की तैयारी कर रही ये 4 धांसू SUV, जानिए खासियत

फेस्टिव सीजन नजदीक आते ही ऑटो कंपनियां नए-नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी करने लगती हैं। इस साल का फेस्टिव सीजन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जहां एक से बढ़कर एक नई SUV मार्केट में एंट्री मारेंगी।

फेस्टिव सीजन नजदीक आते ही ऑटो कंपनियां नए-नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी करने लगती हैं। इस साल का फेस्टिव सीजन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जहां एक से बढ़कर एक नई SUV मार्केट में एंट्री मारेंगी। इन गाड़ियों में ग्राहकों को जबरदस्त लुक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस का तड़का मिलेगा। यानी कि दशहरा से लेकर दिवाली तक ऑटो सेक्टर में माहौल गरम रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं अपकमिंग फेस्टिव सीजन में भारतीय मार्केट में लॉन्च होने जा रही ऐसी ही 4 मोस्ट-अवेटेड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट महिंद्रा अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी में से एक बोलेरो को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई बोलेरो फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो सकती है। । इसमें पुराने डिजाइन की जगह एक नए मॉनोकोक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया लुक मिलेगा। साथ ही पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के विकल्प भी मिलेंगे।

हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट हुंडई अपनी पॉपुलर एसयूवी वेन्यू के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि नई वेन्यू को कई बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई वेन्यू आगामी 24 अक्टूबर को मार्केट में लॉन्च हो सकती है। ग्राहकों को नई वेन्यू के एस्कटीरियर और इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

मारुति सुजुकी एस्कुडो मारुति सुजुकी अपनी नई एसयूवी एस्कुडो को भारतीय मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। इसमें 1.5L पेट्रोल इंजन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG ऑप्शन मिलने की संभावना है। कंपनी इसे प्रीमियम फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम (ADAS) के साथ पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एसयूवी 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है।