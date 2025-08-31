थोड़ा कर लीजिए इंतजार! मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रही ये 3 धांसू सब-4 मीटर SUV; जानिए कब होगी लॉन्च
भारतीय मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी सब-4 मीटर सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस सेगमेंट में पहले से ही कई बड़ी कंपनियों की कारें मौजूद हैं जिससे मुकाबला कड़ा हो चुका है। बता दें कि आने वाले दो सालों में यह कंपटीशन और बढ़ने वाली है। वजह है ग्राहकों की बढ़ती डिमांड और कंपनियों की नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी। हुंडई, टाटा और कई दूसरी कंपनियां अपनी नई-पीढ़ी की एसयूवी को भारतीय बाजार में उतारने वाली हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही अपकमिंग तीन मोस्ट-अवेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में विस्तार से।
हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट
हुंडई इंडिया 24 अक्टूबर को दूसरी पीढ़ी की वेन्यू पेश करने जा रही है। कंपनी के इंटरनल कोडनेम QU2i वाली इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में अंदर और बाहर दोनों जगह बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा समेत कई नए फीचर्स मिलेंगे। इंजन ऑप्शन में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन बरकरार रहेंगे।
इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी Syros EV
इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कंपनियां जोर आजमा रही हैं। इसी कड़ी में Syros EV इस साल के आखिर तक या 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसमें नए बंपर, एयरो-एफिशिएंट अलॉय व्हील और ईवी ब्रांडिंग जैसे अपडेट मिलेंगे। कंपनी ने बैटरी पैक का खुलासा नहीं किया है लेकिन अनुमान है कि यह एक बार चार्ज में 400 किलोमीटर की रेंज देगी।
टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट
टाटा मोटर्स भी अपनी पॉपुलर Nexon का नया जेनरेशन मॉडल तैयार कर रही है जिसे कोडनेम ‘Garud’ दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार पहले वाले X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी लेकिन डिजाइन और स्ट्रक्चर पूरी तरह बदला जाएगा। इंटीरियर भी बिल्कुल नया होगा और कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे। इंजन ऑप्शन में पेट्रोल, डीजल और CNG वर्जन जारी रहेंगे।
