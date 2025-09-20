6 एयरबैग की सेफ्टी, 23Km का माइलेज, कीमत ₹7.26 लाख; इस SUV पर ₹70000 + ₹1.10 लाख का फायदा

इस महीने आप इस कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू को खरीदते हैं तब आपको 70,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इस कार पर नए GST के चलते 1,10,376 रुपप तक का टैक्स भी कम हो गया है। कुल मिलाकर इस कार को खरीदने में इस महीने तगड़ा मुनाफा होने वाला है।

हुंडई इंडिया ने सितंबर 2025 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस फेस्टिव मंथ के मौके पर अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने आप इस कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू को खरीदते हैं तब आपको 70,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इस कार पर नए GST के चलते 1,10,376 रुपप तक का टैक्स भी कम हो गया है। कुल मिलाकर इस कार को खरीदने में इस महीने तगड़ा मुनाफा होने वाला है। अभी इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए है। जो 22 सितंबर से घटकर 7,26,381 रुपए हो जाएगा।

हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।