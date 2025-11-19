शोरूम जाकर फटाफट उठा ले ये SUV, अभी पूरे ₹60000 बचाने का मौका; कीमत सिर्फ ₹7.26 लाख
संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए वेन्यू SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अक्टूबर में ये डिस्काउंट 50,000 रुपए का था। यानी इस महीने कार खरीदने पर ज्यादा फायदा मिलेगा।
हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए वेन्यू SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अक्टूबर में ये डिस्काउंट 50,000 रुपए का था। यानी इस महीने कार खरीदने पर ज्यादा फायदा मिलेगा। बता दें कि अब इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,26,381 रुपए हो गई है। वैरिएंट के आधार पर ग्राहकों को 1,32,750 रुपए का फायदा मिलेगा। वेन्यू का भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, रेना काइगर जैसे मॉडल से होता है। चलिए वेन्यू के वैरिएंट वाइज डिस्काउंट को देखते हैं।
|हुंडई वेन्यू डिस्काउंट नवंबर 2025
|टाइप
|डिस्काउंट
|OLD HYUNDAI VENUE 1.2L NORMAL PETROL-MT - S, S (O), S+, S (O)+
|कैश
|Rs. 35,000
|एक्सचेंज
|Rs. 20,000
|स्क्रैपेज
|Rs. 25,000
|टोटल
|Rs. 60,000
|OLD HYUNDAI VENUE 1.2L NORMAL PETROL-MT Other Variants
|कैश
|Rs. 20,000
|एक्सचेंज
|Rs. 15,000
|स्क्रैपेज
|Rs. 20,000
|टोटल
|Rs. 40,000
|OLD HYUNDAI VENUE TURBO DIESEL
|स्क्रैपेज
|Rs. 5,000
|टोटल
|Rs. 5,000
|OLD HYUNDAI VENUE TURBO PETROL
|स्क्रैपेज
|Rs. 5,000
|टोटल
|Rs. 5,000
|हुंडई वेन्यू डिस्काउंट नवंबर 2025
|टाइप
|डिस्काउंट
|OLD HYUNDAI VENUE N Line N8 AUTO
|कैश
|Rs. 10,000
|एक्सचेंज
|Rs. 15,000
|स्क्रैपेज
|Rs. 20,000
|टोटल
|Rs. 30,000
|OLD HYUNDAI VENUE Other N Line
|एक्सचेंज
|Rs. 15,000
|स्क्रैपेज
|Rs. 20,000
|टोटल
|Rs. 20,000
हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।
इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।
इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
