शोरूम जाकर फटाफट उठा ले ये SUV, अभी पूरे ₹60000 बचाने का मौका; कीमत सिर्फ ₹7.26 लाख

शोरूम जाकर फटाफट उठा ले ये SUV, अभी पूरे ₹60000 बचाने का मौका; कीमत सिर्फ ₹7.26 लाख

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए वेन्यू SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अक्टूबर में ये डिस्काउंट 50,000 रुपए का था। यानी इस महीने कार खरीदने पर ज्यादा फायदा मिलेगा।

Wed, 19 Nov 2025 03:11 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai Venuearrow

हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए वेन्यू SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 60,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अक्टूबर में ये डिस्काउंट 50,000 रुपए का था। यानी इस महीने कार खरीदने पर ज्यादा फायदा मिलेगा। बता दें कि अब इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,26,381 रुपए हो गई है। वैरिएंट के आधार पर ग्राहकों को 1,32,750 रुपए का फायदा मिलेगा। वेन्यू का भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, रेना काइगर जैसे मॉडल से होता है। चलिए वेन्यू के वैरिएंट वाइज डिस्काउंट को देखते हैं।

हुंडई वेन्यू डिस्काउंट नवंबर 2025
टाइपडिस्काउंट
OLD HYUNDAI VENUE 1.2L NORMAL PETROL-MT - S, S (O), S+, S (O)+
कैशRs. 35,000
एक्सचेंजRs. 20,000
स्क्रैपेजRs. 25,000
टोटलRs. 60,000
OLD HYUNDAI VENUE 1.2L NORMAL PETROL-MT Other Variants
कैशRs. 20,000
एक्सचेंजRs. 15,000
स्क्रैपेजRs. 20,000
टोटलRs. 40,000
OLD HYUNDAI VENUE TURBO DIESEL
स्क्रैपेजRs. 5,000
टोटलRs. 5,000
OLD HYUNDAI VENUE TURBO PETROL
स्क्रैपेजRs. 5,000
टोटलRs. 5,000
हुंडई वेन्यू डिस्काउंट नवंबर 2025
टाइपडिस्काउंट
टाइपडिस्काउंट
OLD HYUNDAI VENUE N Line N8 AUTO
कैशRs. 10,000
एक्सचेंजRs. 15,000
स्क्रैपेजRs. 20,000
टोटलRs. 30,000
OLD HYUNDAI VENUE Other N Line
एक्सचेंजRs. 15,000
स्क्रैपेजRs. 20,000
टोटलRs. 20,000

हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

ये भी पढ़ें:इस कार को खरीदना हुआ बहुत सस्ता, कंपनी ने डिस्काउंट ₹45000 से ₹85000 बढ़ाया

इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:न्यू मारुति ब्रेजा पहली बार टेस्टिंग के दौरान दिखी, अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलेगा

इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Venue Hyundai Hyundai Creta अन्य..

