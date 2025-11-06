बजट SUV हुंडई वेन्यू के इस वैरिएंट पर टूटे लोग, 20% ग्राहकों ने सिर्फ ये वर्जन चुना; पेट्रोल मॉडल से सस्ता पड़ रहा

संक्षेप: बजट SUV हुंडई वेन्यू की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। इसके डीजल-ऑटोमैटिक वैरिएंट को 20% ग्राहकों ने खरीदा है। इस वैरिएंट को चलाने में डीजल का खर्च आएगा, जिसकी लागत पेट्रोल वैरिएंट के मुकाबले थोड़ी कम होगी। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 04:08 PM

भारत के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में पेट्रोल इंजन का दबदबा तो बरकरार है, लेकिन हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) के डीजल वैरिएंट ने एक बार फिर अपनी खास पहचान बना ली है। कंपनी के मुताबिक, अब तक बिके कुल वेन्यू मॉडलों में करीब 20 फीसदी सेल्स सिर्फ डीजल इंजन से आई हैं, जो इस सेगमेंट के लिए एक मजबूत आंकड़ा माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डीजल-ऑटोमैटिक ने बदली कहानी

पहली जेनरेशन की हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) में सिर्फ डीजल-मैन्युअल गियरबॉक्स का ऑप्शन था। लेकिन, नई वेन्यू (Venue) के साथ कंपनी ने पहली बार डीजल-ऑटोमैटिक वैरिएंट पेश किया है, जो अब ग्राहकों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है।

नई वेन्यू (Venue) में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो अब HX5 (11.58 लाख) और HX10 (15.51 लाख) ट्रिम्स में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी मिलता है। हुंडई को उम्मीद है कि इससे आने वाले महीनों में डीजल वर्जन की हिस्सेदारी और 10% तक बढ़ सकती है।

7 लाख यूनिट का बड़ा माइलस्टोन

हुंडई वेन्यू ने सितंबर 2025 की शुरुआत में ही 7 लाख यूनिट्स सेल्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। इनमें से लगभग 1.4 लाख यूनिट्स डीजल वर्जन की रही हैं, जबकि बाकी 5.6 लाख यूनिट्स पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन से जुड़ी हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि डीजल इंजन की डिमांड अब भी खत्म नहीं हुई है, खासकर उन ग्राहकों के बीच जो बेहतर माइलेज और टॉर्क की तलाश में रहते हैं।

पेट्रोल बनाम डीजल मुकाबला

जहां हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) की पेट्रोल:डीजल सेल्स का अनुपात 80:20 है, वहीं महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) का अनुपात 70:30 के करीब है, यानी पेट्रोल की हिस्सेदारी थोड़ी ज्यादा, लेकिन डीजल की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है।

CNG वैरिएंट की उम्मीद नहीं

हुंडई ने साफ किया है कि वेन्यू (Venue) का CNG वर्जन फिलहाल नहीं आएगा। कंपनी अपने छोटे मॉडलों जैसे ग्रैंड i10 नियोस, एक्सटर (Exter) और ऑरा (Aura) में CNG दे रही है, लेकिन वेन्यू (Venue) को सिर्फ पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन तक ही सीमित रखा जाएगा।

वहीं, इसके कई रायवल मॉडल जैसे मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx), ब्रेजा (Brezza), टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पहले से CNG वैरिएंट में मौजूद हैं। खास बात यह है कि टाटा नेक्सन (Tata Nexon) देश की एकमात्र कॉम्पैक्ट SUV है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों विकल्प उपलब्ध हैं।