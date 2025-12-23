एक झटके में वेन्यू पर ₹2 लाख का टैक्स हो गया खत्म! कीमत घटकर सिर्फ इतनी रह गई, दिसंबर तक ऑफर
हुंडई मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में वेन्यू सबसे पॉपुलर सेडान है। क्रेटा के बाद ये कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। नए GST के बाद इसकी कीमत में 10% की टैक्स कटौती भी हुई है। वहीं, नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है।
हुंडई मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में वेन्यू सबसे पॉपुलर सेडान है। क्रेटा के बाद ये कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। नए GST के बाद इसकी कीमत में 10% की टैक्स कटौती भी हुई है। वहीं, नए GST का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 18% की जगह सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, हुंडई वेन्यू की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 6.37 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। यानी यहां पर ये 1.53 लाख रुपए सस्ती है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर करीब 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है।
कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) पर स्विफ्ट की कीमतों के बारे में जानने से पहले CSD के बारे में समझते हैं। दरअसल, CSD रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Venue
₹ 7.9 - 15.69 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.55 - 15.48 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Honda WR-V 2026
₹ 8 - 10 लाख
Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
|हुंडई ऑरा की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|CSD प्राइस
|वेन्यू 1.2L E
|₹6.37 लाख
|वेन्यू 1.2 S
|₹7.47 लाख
|वेन्यू 1.2 S ऑप्शन
|₹7.91 लाख
|वेन्यू 1.0 S प्लस
|₹8.81 लाख
|वेन्यू 1.0 Sx
|₹9.08 लाख
हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।
इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।
इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।