लॉन्च होते ही छा गई ये बजट SUV, 1 महीने में ही 32,000 लोगों में खरीदा; ग्राहकों में जबरदस्त क्रेज
भारतीय बाजार में नई हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) का जलवा है। नई हुंडई वेन्यू ने लॉन्च के 1 महीने में ही 32,000 बुकिंग हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हुंडई (Hyundai) ने पिछले महीने भारत में अपनी नई जेनरेशन वेन्यू (Venue) लॉन्च की थी, जिसका अभी मार्केट में जलवा है। लॉन्च के महज एक महीने के अंदर कंपनी को 32,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि नए मॉडल को लेकर ग्राहकों में कितना जबरदस्त उत्साह है। हुंडई (Hyundai) ने नई वेन्यू (Venue) की शुरुआती कीमत 7.90 लाख (एक्स-शोरूम) रखी थी। कीमत और फीचर्स के कॉम्बिनेशन ने इसे लॉन्च के साथ ही लोगों की फेवरेट बना दिया। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।
नई वेन्यू (Venue) कितनी बदल गई?
नई जेनरेशन हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अपने पुराने मॉडल से काफी ज्यादा अलग और एडवांस्ड हो गई है। SUV अब ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा प्रीमियम हो गई है। वेन्यू (Venue) के नए डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 3,995mm, चौड़ाई 1,800mm और ऊंचाई 1,665mm है। इसके व्हीलबेस की बात करें तो इसमें 2,520mm का व्हीलबेस मिल जाता है। SUV 30mm ज्यादा चौड़ी और 20mm ज्यादा बड़े व्हीलबेस के साथ आई है, जिससे कैबिन में स्पेस काफी बढ़ गया है।
डिजाइन: अब और भी बोल्ड और प्रीमियम
नई वेन्यू (Venue) का लुक काफी हाई-एंड और मॉडर्न हो गया है। कई डिजाइन एलिमेंट बड़े SUVs जैसे अल्काजार (Alcazar) और एक्सटर (Exter) से इंस्पायर्ड हैं। इसके एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें बिग रेडिएटर ग्रिल, पतले क्वॉड-बीन LED हेडलैम्प, ट्विन-हॉर्न LED DRLs, मस्क्यूलर व्हील आर्च, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, रियर पर हॉरिजन LED पोजिशनिंग लैम्प, गिलास के अंदर लगा ‘वेन्यू’ एमब्लेम मिलता है। लुक के मामले में यह SUV सड़क पर आसानी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है।
इंटीरियर: अब तक की सबसे प्रीमियम वेन्यू
हुंडई (Hyundai) ने इस बार इसका इंटीरियर भी पूरी तरह से नया बना दिया है। इसमें डुअल-टोन डार्क नेवी + डव ग्रे (Dark Navy + Dove Grey) थीम मिलती है। इसमें लेदरेट सीट्स और फ्लोटिंग कॉफी-टेबल स्टाइल सेंटर कंसोल इसे काफी लग्जरी फील देती है।
नई वेन्यू की टॉप प्रीमियम फीचर्स
नई वेन्यू के टॉप प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-इंच + 12.3-इंच का बड़ा कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक 4-वे एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। इस सेगमेंट में इतने एडवांस्ड फीचर्स देना वेन्यू (Venue) को और भी खास बनाता है।
इंजन: पुराने इंजन लेकिन नए विकल्प
नई वेन्यू (Venue) में वही तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अब ट्रांसमिशन में बड़ा अपडेट जोड़ा गया है। इसमें मिलने वाले इंजन विकल्प की बात करें तो इसमें 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 82bhp की पावर और 114 Nm (5-स्पीड MT) का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 1.0L टर्बो-पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। अब डीजल इंजन में भी 6- स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक मिल रहा है, जो बड़ा बदलाव है।
|इंजन
|1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|1-लीटर टर्बो पेट्रोल
|1.5-लीटर डीजल
|ट्रांसमिशन
|5-स्पीड मैनुअल
|6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक
|6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक (न्यू)
|पावर
|82 bhp
|118 bhp
|115 bhp
|टॉर्क
|114 NM
|172 NM
|250 NM
|माइलेज
|18.05kmpl
|18.74 kmpl (MT) / 20 kmpl (AT)
|20.99 kmpl (MT) / 17.9 kmpl (AT)
