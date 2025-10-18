हुंडई की इस SUV का बाजर में जमकर चल रहा जादू, 6 महीने में 50 हजार ग्राहक मिले; ये क्रेटा या एक्सटर नहीं
संक्षेप: नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए से घटकर 7,26,381 रुपए हो गई है। जबकि, वैरिएंट के आधार पर ग्राहकों को 1,32,750 रुपए का फायदा मिलेगा।
हुंडई मोटर इंडिया के लिए क्रेटा पिछले कई सालों से नंबर-1 की पोजीशन पर बैठी है। जबकि, उसके बाद वेन्यू का नाम आता है। पिछले महीने यानी सितंबर में तो वेन्यू की रिकॉर्ड 11,484 यूनिट बिकीं। ये 20 महीने के दौरान इसकी सबसे बड़ी सेल भी रही। इसकी सेल्स की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अप्रैल से सितंबर यानी 6 महीने के दौरान इसकी 49,978 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसे औसतन 8,329 ग्राहक मिल रहे हैं। नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए से घटकर 7,26,381 रुपए हो गई है। जबकि, वैरिएंट के आधार पर ग्राहकों को 1,32,750 रुपए का फायदा मिलेगा।
|हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.2 E
|7,94,100
|7,26,381
|67,719
|1.2 E+
|8,32,100
|7,61,140
|70,960
|1.2 S
|9,28,000
|8,48,862
|79,138
|1.2 S+
|9,53,000
|8,71,730
|81,270
|1.2 S (O)
|9,99,900
|9,14,630
|85,270
|1.2 S (O)+
|9,99,900
|9,14,630
|85,270
|1.2 SX
|11,14,300
|10,22,202
|92,098
|1.2 SX Exe
|10,79,300
|9,87,259
|92,041
|1.0 Exe Turbo
|9,99,990
|9,14,713
|85,277
|1.0 S(O) Turbo
|10,84,200
|9,91,741
|92,459
|1.0 S (O) Turbo DCT
|11,94,900
|10,93,001
|1,01,899
|1.0 SX(O) Turbo
|12,53,200
|11,49,256
|1,03,944
|1.0 SX(O) Turbo DCT
|13,32,100
|12,21,428
|1,10,672
|1.5 CRDi S +
|10,79,700
|9,72,545
|1,07,155
|1.5 CRDi SX
|12,46,000
|11,22,341
|1,23,659
|1.5 CRDi SX(O)
|13,37,600
|12,04,850
|1,32,750
|हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.0 N6
|12,14,700
|11,11,112
|1,03,588
|1.0 N6 DCT
|12,94,300
|11,83,924
|1,10,376
|1.0 N8
|13,02,900
|11,94,718
|1,08,182
|1.0 N8 DCT
|13,81,800
|12,66,890
|1,14,910
हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।
इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।
इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।
