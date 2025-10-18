Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Venue became company second best selling car in 6 Months
हुंडई की इस SUV का बाजर में जमकर चल रहा जादू, 6 महीने में 50 हजार ग्राहक मिले; ये क्रेटा या एक्सटर नहीं

हुंडई की इस SUV का बाजर में जमकर चल रहा जादू, 6 महीने में 50 हजार ग्राहक मिले; ये क्रेटा या एक्सटर नहीं

संक्षेप: नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए से घटकर 7,26,381 रुपए हो गई है। जबकि, वैरिएंट के आधार पर ग्राहकों को 1,32,750 रुपए का फायदा मिलेगा।

Sat, 18 Oct 2025 09:39 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Venuearrow

हुंडई मोटर इंडिया के लिए क्रेटा पिछले कई सालों से नंबर-1 की पोजीशन पर बैठी है। जबकि, उसके बाद वेन्यू का नाम आता है। पिछले महीने यानी सितंबर में तो वेन्यू की रिकॉर्ड 11,484 यूनिट बिकीं। ये 20 महीने के दौरान इसकी सबसे बड़ी सेल भी रही। इसकी सेल्स की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अप्रैल से सितंबर यानी 6 महीने के दौरान इसकी 49,978 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसे औसतन 8,329 ग्राहक मिल रहे हैं। नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए से घटकर 7,26,381 रुपए हो गई है। जबकि, वैरिएंट के आधार पर ग्राहकों को 1,32,750 रुपए का फायदा मिलेगा।

हुंडई वेन्यू की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.2 E7,94,1007,26,38167,719
1.2 E+8,32,1007,61,14070,960
1.2 S9,28,0008,48,86279,138
1.2 S+9,53,0008,71,73081,270
1.2 S (O)9,99,9009,14,63085,270
1.2 S (O)+9,99,9009,14,63085,270
1.2 SX11,14,30010,22,20292,098
1.2 SX Exe10,79,3009,87,25992,041
1.0 Exe Turbo9,99,9909,14,71385,277
1.0 S(O) Turbo10,84,2009,91,74192,459
1.0 S (O) Turbo DCT11,94,90010,93,0011,01,899
1.0 SX(O) Turbo12,53,20011,49,2561,03,944
1.0 SX(O) Turbo DCT13,32,10012,21,4281,10,672
1.5 CRDi S +10,79,7009,72,5451,07,155
1.5 CRDi SX12,46,00011,22,3411,23,659
1.5 CRDi SX(O)13,37,60012,04,8501,32,750
हुंडई वेन्यू N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.0 N612,14,70011,11,1121,03,588
1.0 N6 DCT12,94,30011,83,9241,10,376
1.0 N813,02,90011,94,7181,08,182
1.0 N8 DCT13,81,80012,66,8901,14,910


ये भी पढ़ें:SUV की इस जोड़ी ने किया कमाल, अब तक 15 लाख घरों तक पहुंच गई

हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 6 महीने में ही 76,805 घरों तक पहुंच गई ये छोटी SUV, कीमत ₹6.85 लाख

इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इस SUV में कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ डिजिटल क्लस्टर भी है, जो सटीक और सुलभ जानकारी के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। अपने सेगमेंट में वेन्यू का सीधा मुकाबला, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, स्कोडा काइलक, महिंद्रा XUV 3XO जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Hyundai Venue Hyundai Creta अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।