4 नवंबर को लॉन्च होगा इस SUV का नया मॉडल, अभी कंपनी दे रही पूरे ₹1.73 लाख का डिस्काउंट; जानिए नाम

संक्षेप: कम बजट में इसे खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये कटौती शानदार मौका है। विश्वसनीयता, ड्राइविंग और अपनी कैटेगरी के फीचर्स के मामले में मौजूदा वेन्यू एक परखी हुई कार है। यहां तक कि अब रेंज-टॉपिंग ट्रिम्स की कीमतें भी काफी कम हैं, इसलिए यह उन खरीदारों की पहुंच में है जो पहले अपनी जेब ढीली कर रहे होते।

हुंडई अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू पर कुछ शानदार डिस्काउंट दे रही है। GST 2.0 के चलते ₹1.23 लाख की कीमत में कटौती और ₹50,000 के त्योहारी डिस्काउंट के साथ कुल लाभ ₹1.73 लाख हो गया है। कॉम्पैक्ट SUV की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह रकम बेहद कम है। हांलाकि, इसमें एक पेंच ये है कि न्यू जनरेशन की हुंडई वेन्यू 4 नवंबर को लॉन्च हो रही है। ऐसे में इस डिस्काउंट का फायदा उठाने के चलते इसे खरीदन चाहिए या नहीं। बता दें अभी इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,94,100 रुपए से घटकर 7,26,381 रुपए हो चुकी है।

जो कम बजट में इसे खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये कटौती शानदार मौका है। विश्वसनीयता, ड्राइविंग और अपनी कैटेगरी के फीचर्स के मामले में मौजूदा वेन्यू एक परखी हुई कार है। यहां तक कि अब रेंज-टॉपिंग ट्रिम्स की कीमतें भी काफी कम हैं, इसलिए यह उन खरीदारों की पहुंच में है जो पहले अपनी जेब ढीली कर रहे होते। अगर आपको तुरंत कार चाहिए और पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं, तो ₹1.73 लाख तक की कुल छूट के साथ मौजूदा वेन्यू को मात देना मुश्किल है।

दक्षिण कोरिया में बिना किसी कवर के देखी जा चुकी नई वेन्यू में नया डिजाइन, ट्विन-स्क्रीन इंटीरियर और कई हाई-एंड टेक्नोलॉजी फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, यह बेहतर लुक, आधुनिक इंटीरियर और शायद बेहतर सुरक्षा व इंफोटेनमेंट कंपोनेंट्स का वादा करती है, लेकिन ये फीचर्स मौजूदा अफॉर्डेबल कीमतों की तुलना में इसकी कीमत को बढ़ा सकती हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार, नई वेन्यू के निचले ट्रिम भी मौजूदा मॉडल से थोड़े महंगे हो सकते हैं। हालांकि, यह टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा और किआ सोनेट जैसे कॉम्पटीटर्स के सामने अपनी जगह बनाए रखेगी।

हुंडई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 17.52 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल iMT का माइलेज18.07 km/l, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) का माइलेज 18.31 km/l और 1.5-लीटर डीजल मैनुअल का माइलेज 23.4 km/l है।

इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करने के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS हाईलाइन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।