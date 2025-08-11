Hyundai Venue and Venue-N Line get discount up to Rs 85,000, check details धमाकेदार ऑफर! इस बजट SUV पर फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका, सीधे ₹85,000 तक की बचत, Auto Hindi News - Hindustan
धमाकेदार ऑफर! इस बजट SUV पर फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका, सीधे ₹85,000 तक की बचत

हुंडई अपनी वेन्यू और वेन्यू-N लाइन पर धमाकेदार ऑफर दे रही है। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में इस SUV पर कंपनी 85,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 11:22 PM
धमाकेदार ऑफर! इस बजट SUV पर फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका, सीधे ₹85,000 तक की बचत

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त पॉपुलरिटी बनाने वाली हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अब आपके लिए और भी किफायती हो गई है। हुंडई अगस्त 2025 में इस मॉडल पर कुल 85,000 रुपये तक के बेनिफिट ऑफर कर रही है। यही ऑफर इसके स्पोर्टी वैरिएंट वेन्यू N लाइन (Venue N Line) पर भी लागू है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ऑफर में क्या-क्या मिलेगा?

डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) पर 40,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 45,000 रुपये का एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है। इस हिसाब से कुल बचत 85,000 रुपये की हो रही है।

क्यों खास है ये डील?

हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अपनी स्टाइल, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। वहीं, वेन्यू N लाइन (Venue N Line) में आपको ज्यादा स्पोर्टी लुक, डायनेमिक सस्पेंशन और एग्जॉस्ट साउंड का मजा मिलता है।

यह ऑफर ऐसे समय आया है, जब मार्केट में मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी टॉप राइवल्स मौजूद हैं। इसलिए, हुंडई ने इस डिस्काउंट से वेन्यू (Venue) की पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की है।

ये भी पढ़ें:मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगी दीवाना

अभी क्यों खरीदें?

अगर आप एक फीचर-पैक्ड, स्टाइलिश और किफायती कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, तो अगस्त 2025 आपके लिए बेस्ट टाइम है। जी हां, क्योंकि 85,000 तक की बचत के साथ वेन्यू (Venue) और वेन्यू N Line (Venue N Line) न सिर्फ बजट-फ्रेंडली होंगी, बल्कि ड्राइविंग का मजा भी दोगुना कर देंगी।

