धमाकेदार ऑफर! इस बजट SUV पर फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका, सीधे ₹85,000 तक की बचत

हुंडई अपनी वेन्यू और वेन्यू-N लाइन पर धमाकेदार ऑफर दे रही है। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में इस SUV पर कंपनी 85,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 11 Aug 2025 11:22 PM

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त पॉपुलरिटी बनाने वाली हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अब आपके लिए और भी किफायती हो गई है। हुंडई अगस्त 2025 में इस मॉडल पर कुल 85,000 रुपये तक के बेनिफिट ऑफर कर रही है। यही ऑफर इसके स्पोर्टी वैरिएंट वेन्यू N लाइन (Venue N Line) पर भी लागू है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ऑफर में क्या-क्या मिलेगा? डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) पर 40,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 45,000 रुपये का एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है। इस हिसाब से कुल बचत 85,000 रुपये की हो रही है।

क्यों खास है ये डील? हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अपनी स्टाइल, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। वहीं, वेन्यू N लाइन (Venue N Line) में आपको ज्यादा स्पोर्टी लुक, डायनेमिक सस्पेंशन और एग्जॉस्ट साउंड का मजा मिलता है।

यह ऑफर ऐसे समय आया है, जब मार्केट में मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी टॉप राइवल्स मौजूद हैं। इसलिए, हुंडई ने इस डिस्काउंट से वेन्यू (Venue) की पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की है।