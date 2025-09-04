GST में 10% की कटौती; हुंडई वेन्यू, एक्सटर, ऑरा अब इतनी सस्ती हो जाएंगी, देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट
GST 2.0 में शामिल किए गए नए स्लैब का असर हुंडई की कारों पर देखने को मिलेगा। दरअसल, सरकार ने छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी सीधे 10% टैक्स की कटौती कर दी गई है। टैक्स की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू की जाएंगी। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। GST घटने से सबसे ज्यादा फायदा हुंडई की कारों पर होगा। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल i10 निओस, i20, एक्सटर, वेन्यू, ऑरा जैसे मॉडल को खरीदना सस्ता हो जाएगा। चलिए नए टैक्स स्लैब के बाद इनकी एक्सपेक्टेड कीमतें क्या हो सकती है, देखते हैं।
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
|हुंडई की इन कारों पर अब 18% GST से आपकी बचत
|मॉडल
|मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत
|29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)
|19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)
|संभावित बचत
|ग्रैंड i10 निओस
|598,300 रुपए
|173,507 रुपए
|113677 रुपए
|59,830 रुपए
|एक्सटर
|599,900 रुपए
|173971 रुपए
|113981 रुपए
|59,990 रुपए
|ऑरा
|654,100 रुपए
|189,689 रुपए
|124,279 रुपए
|65,410 रुपए
|i20
|750,900 रुपए
|217,760 रुपए
|142,671 रुपए
|75,089 रुपए
|वेन्यू
|794,100 रुपए
|230,288 रुपए
|150,879 रुपए
|79,409 रुपए
|नोट: इन कारों के 1500cc इंजन ऑप्शन पर आपको 28% GST ही देना होगा।
हुंडई की कारों पर GST घटने के बाद आपकी कितनी बचत होगी, इसे समझते हैं। जैसे- ग्रैंड i10 निओस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 598,300 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173,507 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113677 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,830 रुपए का फायदा मिल सकता है।
एक्सटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 599,900 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173971 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113981 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,990 रुपए का फायदा मिल सकता है। ऑरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 654,100 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 189,689 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 124,279 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 65,410 रुपए का फायदा मिल सकता है।
i20 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 750,900 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 217,760 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 142,671 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 75,089 रुपए का फायदा मिल सकता है। वेन्यू की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 794,100 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 230,288 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 150,879 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 79,409 रुपए का फायदा मिल सकता है।
