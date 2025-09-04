Hyundai Venue and Exter New Price After Reduce 10 Percent GST GST में 10% की कटौती; हुंडई वेन्यू, एक्सटर, ऑरा अब इतनी सस्ती हो जाएंगी, देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Venue and Exter New Price After Reduce 10 Percent GST

GST में 10% की कटौती; हुंडई वेन्यू, एक्सटर, ऑरा अब इतनी सस्ती हो जाएंगी, देखें एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:06 PM
0

GST 2.0 में शामिल किए गए नए स्लैब का असर हुंडई की कारों पर देखने को मिलेगा। दरअसल, सरकार ने छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी सीधे 10% टैक्स की कटौती कर दी गई है। टैक्स की नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू की जाएंगी। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। GST घटने से सबसे ज्यादा फायदा हुंडई की कारों पर होगा। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल i10 निओस, i20, एक्सटर, वेन्यू, ऑरा जैसे मॉडल को खरीदना सस्ता हो जाएगा। चलिए नए टैक्स स्लैब के बाद इनकी एक्सपेक्टेड कीमतें क्या हो सकती है, देखते हैं।

अब इतनी सस्ती हो जाएंगी कार

हुंडई की इन कारों पर अब 18% GST से आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
ग्रैंड i10 निओस598,300 रुपए173,507 रुपए113677 रुपए59,830 रुपए
एक्सटर599,900 रुपए173971 रुपए113981 रुपए59,990 रुपए
ऑरा654,100 रुपए189,689 रुपए124,279 रुपए65,410 रुपए
i20750,900 रुपए217,760 रुपए142,671 रुपए75,089 रुपए
वेन्यू794,100 रुपए230,288 रुपए150,879 रुपए79,409 रुपए
नोट: इन कारों के 1500cc इंजन ऑप्शन पर आपको 28% GST ही देना होगा।

हुंडई की कारों पर GST घटने के बाद आपकी कितनी बचत होगी, इसे समझते हैं। जैसे- ग्रैंड i10 निओस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 598,300 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173,507 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113677 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,830 रुपए का फायदा मिल सकता है।

एक्सटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 599,900 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 173971 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 113981 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 59,990 रुपए का फायदा मिल सकता है। ऑरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 654,100 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 189,689 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 124,279 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 65,410 रुपए का फायदा मिल सकता है।

i20 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 750,900 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 217,760 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 142,671 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 75,089 रुपए का फायदा मिल सकता है। वेन्यू की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 794,100 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 230,288 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 150,879 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 79,409 रुपए का फायदा मिल सकता है।

