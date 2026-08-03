हुंडई की इन 4 ताबड़तोड़ बिकने वाली कारों पर आया ₹75,000 का डिस्काउंट, 31 अगस्त तक है मौका
हुंडई अपने अलग-अलग मॉडलों पर अगस्त, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी हुंडई वेन्यू, अल्काजार, ऑरा और ग्रैंड i10 Nios पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
नई कार खरीदे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, हुंडई अपने अलग-अलग मॉडलों पर अगस्त, 2026 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी हुंडई वेन्यू, अल्काजार, ऑरा और ग्रैंड i10 Nios पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन सारे मॉडलों पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में विस्तार से।
हुंडई अल्काजार
यह 6 और 7-सीटर प्रीमियम SUV 1.5L टर्बो-पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के साथ आती है। इसका माइलेज वैरिएंट के हिसाब से लगभग 18 किमी/लीटर तक मिल जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम लगभग 14.51 लाख से लेकर टॉप मॉडल 21.25 लाख रुपये तक जाता है। ग्राहक हुंडई अल्काजार पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
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Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 8.03 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
हुंडई ग्रैंड i10 Nios
यह हैचबैक कार 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें CNG का ऑप्शन भी मौजूद है। यह पेट्रोल में लगभग 16 से 18 किमी/लीटर और CNG में करीब 27 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है। इसकी कीमत लगभग 5.60 लाख से शुरू होकर 8.04 लाख रुपये तक जाती है। हुंडई ग्रैंड i10 Nios पर ग्राहक अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
हुंडई ऑरा
इस सेडान में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG के विकल्प में भी आता है। यह पेट्रोल में यह लगभग 20.5 किमी/लीटर और CNG में करीब 28 किमी/किलोग्राम का माइलेज देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.00 लाख से शुरू होकर 8.60 लाख रुपये तक जाती है। ग्राहक हुंडई ऑरा पर अधिकतम 30,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
हुंडई वेन्यू
वेन्यू में 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो-पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं। यह कार पेट्रोल में लगभग 18 से 20 किमी/लीटर और डीजल में करीब 21 किमी/लीटर तक का माइलेज दे देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.94 लाख से शुरू होकर 13.48 लाख रुपये तक जाती है। वेन्यू पर ग्राहक अधिकतम 5,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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