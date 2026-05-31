बड़ा धमाका करने की तैयारी में Hyundai, ला रही ये तीन धाकड़ हाइब्रिड SUV, लिस्ट में Palisade और क्रेटा भी
कंपनी अपनी तीन धाकड़ एसयूवी लाने की सोच रही है। ये तीनों एसयूवी हाइब्रिड हैं। हुंडई अपनी इन एसयूवी को आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी। इन एसयूवी में नई क्रेटा, Ni1i और पैलिसेड हाइब्रिड शामिल हैं।
हुंडई की नई एसयूवी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कंपनी अपनी तीन धाकड़ एसयूवी लाने की सोच रही है। ये तीनों एसयूवी हाइब्रिड हैं। हुंडई अपनी इन एसयूवी को आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी। इन एसयूवी में नई क्रेटा, Ni1i और पैलिसेड हाइब्रिड शामिल हैं। आइए जानते हैं हुंडई की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
New Creta
हुंडई अपनी नई क्रेटा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका सबसे खास मॉडल क्रेटा SX3 होगा, जिसके 2027 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। क्रेटा ने FY 2026 में ही दो लाख की ऐनुअल सेल का आंकड़ा पार कर लिया था, जिससे यह बीते फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा छूने वाली भारत की अकेली मिडसाइज एसयूवी बन गई। इस सेगमेंट में हाइब्रिड वर्जन कोई नया फीचर नहीं होगा। नेक्सट जेनरेशन क्रेटा नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और मौजूदा मॉडल की तुलना में इसकी लंबाई बढ़कर लगभग 4.5 मीटर होने की उम्मीद है। टेस्ट म्यूल्स केअनुसार इसकी बॉडी साइज बड़ा होगा, जबकि केबिन में टेक्नोलॉजी और मटेरियल के मामले में काफी अपग्रेड देखने को मिलेंगे। इसके पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन हाइब्रिड वेरिएंट क्रेटा लाइनअप का सबसे बड़ा मेकैनिकल अपग्रेड होगा।
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Ni1i
कंपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी भी डिवेलप कर रही है, जिसका कोडनेम हुंडई Ni1i है। यह महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी कारों को टक्कर देगी। भारत में लॉन्च होने वाली हुंडई Ni1i में नया 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जा सकता है। यह अल्काजार से ऊपर और हाल ही में बंद हुई Tucson से नीचे के सेगमेंट में आएगी, जिससे ब्रैंड को हाई सेगमेंट वाली फैमिली एसयूवी में एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2027 के आखिर तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। यह सिस्टम स्लो स्पीड पर केवल इलेक्ट्रिक मोड में चलने का फीचर देगा, जिससे सिटी में यूज के दौरान इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी बेहतर हो जाएगी।
Hyundai Palisade Hybrid
हुंडई की अपकमिंग Palisade Hybrid कंपनी की एक प्रीमियम एसयूवी हो सकती है। इस फ्लैगशिप एसयूवी को हाल ही में ग्लोबली शोकेस किया गया था। इसका डिजाइन बोल्ड और मॉडर्न है। इसमें 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जो मिलकर 329 bhp की ताकत और 459 Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल टैंक कराने पर यह 1,000 किलोमीटर तक चल सकती है। भारत में लॉन्च होने पर Palisade की कीमत काफी प्रीमियम हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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