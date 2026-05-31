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बड़ा धमाका करने की तैयारी में Hyundai, ला रही ये तीन धाकड़ हाइब्रिड SUV, लिस्ट में Palisade और क्रेटा भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी अपनी तीन धाकड़ एसयूवी लाने की सोच रही है। ये तीनों एसयूवी हाइब्रिड हैं। हुंडई अपनी इन एसयूवी को आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी। इन एसयूवी में नई क्रेटा, Ni1i और पैलिसेड हाइब्रिड शामिल हैं।

बड़ा धमाका करने की तैयारी में Hyundai, ला रही ये तीन धाकड़ हाइब्रिड SUV, लिस्ट में Palisade और क्रेटा भी

हुंडई की नई एसयूवी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कंपनी अपनी तीन धाकड़ एसयूवी लाने की सोच रही है। ये तीनों एसयूवी हाइब्रिड हैं। हुंडई अपनी इन एसयूवी को आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी। इन एसयूवी में नई क्रेटा, Ni1i और पैलिसेड हाइब्रिड शामिल हैं। आइए जानते हैं हुंडई की इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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हुंडई अपनी नई क्रेटा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका सबसे खास मॉडल क्रेटा SX3 होगा, जिसके 2027 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। क्रेटा ने FY 2026 में ही दो लाख की ऐनुअल सेल का आंकड़ा पार कर लिया था, जिससे यह बीते फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा छूने वाली भारत की अकेली मिडसाइज एसयूवी बन गई। इस सेगमेंट में हाइब्रिड वर्जन कोई नया फीचर नहीं होगा। नेक्सट जेनरेशन क्रेटा नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और मौजूदा मॉडल की तुलना में इसकी लंबाई बढ़कर लगभग 4.5 मीटर होने की उम्मीद है। टेस्ट म्यूल्स केअनुसार इसकी बॉडी साइज बड़ा होगा, जबकि केबिन में टेक्नोलॉजी और मटेरियल के मामले में काफी अपग्रेड देखने को मिलेंगे। इसके पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन हाइब्रिड वेरिएंट क्रेटा लाइनअप का सबसे बड़ा मेकैनिकल अपग्रेड होगा।

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Ni1i

कंपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी भी डिवेलप कर रही है, जिसका कोडनेम हुंडई Ni1i है। यह महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी कारों को टक्कर देगी। भारत में लॉन्च होने वाली हुंडई Ni1i में नया 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जा सकता है। यह अल्काजार से ऊपर और हाल ही में बंद हुई Tucson से नीचे के सेगमेंट में आएगी, जिससे ब्रैंड को हाई सेगमेंट वाली फैमिली एसयूवी में एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2027 के आखिर तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। यह सिस्टम स्लो स्पीड पर केवल इलेक्ट्रिक मोड में चलने का फीचर देगा, जिससे सिटी में यूज के दौरान इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी बेहतर हो जाएगी।

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Hyundai Palisade Hybrid

हुंडई की अपकमिंग Palisade Hybrid कंपनी की एक प्रीमियम एसयूवी हो सकती है। इस फ्लैगशिप एसयूवी को हाल ही में ग्लोबली शोकेस किया गया था। इसका डिजाइन बोल्ड और मॉडर्न है। इसमें 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जो मिलकर 329 bhp की ताकत और 459 Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल टैंक कराने पर यह 1,000 किलोमीटर तक चल सकती है। भारत में लॉन्च होने पर Palisade की कीमत काफी प्रीमियम हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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