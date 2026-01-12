अब 9 लोगों के बैठने वाली इलेक्ट्रिक कार ला रही हुंडई, फुल चार्ज पर 400 km दौड़ेगी; जानिए कब शुरू होगी बिक्री

संक्षेप: हुंडई ने ब्रुसेल्स मोटर शो में अपनी मोस्ट-अवेटेड एमपीवी स्टारिया इलेक्ट्रिक (Staria Electric) से पर्दा उठा दिया है। हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक ग्राहकों के लिए 7-सीटर और 9-सीटर ऑप्शन में मौजूद होंगी।

हुंडई मोटर कंपनी ने ब्रुसेल्स मोटर शो में अपनी नई स्टारिया इलेक्ट्रिक (Staria Electric) से पर्दा उठा दिया है। हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक 7-सीटर और 9-सीटर ऑप्शन में मौजूद होंगी। इस इलेक्ट्रिक MPV के साथ हुंडई साफ संकेत दे रही है कि वह बड़े साइज की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा प्रैक्टिकल और आम ग्राहकों के लिए आसान बनाना चाहती है। खासकर उन बाजारों में, जहां MPV आज भी फैमिली और रोजमर्रा के सफर के लिए पहली पसंद मानी जाती हैं। आइए जानते हैं पूरी खबरे के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टारिया इलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है जो 218bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह पावर सीधे फ्रंट व्हील्स तक पहुंचती है। कंपनी के अनुसार, इसका इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन खास तौर पर स्मूद और साइलेंट ड्राइव के लिए ट्यून किया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर जिसकी मदद से फास्ट चार्जिंग के दौरान हीट कम होती है और बैटरी की एफिशिएंसी बनी रहती है। बता दें कि DC फास्ट चार्जर से इसे सिर्फ 20 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज किया जा सकता है।

400 किमी तक मिलेगा रेंज डेली यूज को ध्यान में रखते हुए इसमें 11 kW AC चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है जिससे घर या ऑफिस में चार्ज करना आसान हो जाता है। हुंडई का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर स्टारिया इलेक्ट्रिक करीब 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म की वजह से इसका केबिन पूरी तरह फ्लैट फ्लोर के साथ आता है जिससे अंदर काफी खुलापन महसूस होता है। बड़ी खिड़कियां, नीचे की बेल्टलाइन और ऊंची रूफ के चलते केबिन में भरपूर रोशनी आती है और सफर के दौरान लाउंज जैसा आरामदायक माहौल बनता है।