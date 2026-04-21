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Hyundai लेकर आई ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज करने पर 496 km की रेंज; जान लीजिए खासियत

Apr 21, 2026 02:41 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिग्गज कार निर्माता हुंडई ने मिलान डिजाइन वीक 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 3 से पर्दा उठा दिया है। आयोनिक 3 को कंपनी की मौजूदा 'इंस्टर ईवी' और 'कोना इलेक्ट्रिक' के बीच जगह दी गई है।

Hyundai लेकर आई ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार, फुल चार्ज करने पर 496 km की रेंज; जान लीजिए खासियत

दिग्गज कार निर्माता हुंडई ने मिलान डिजाइन वीक 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 3 से पर्दा उठा दिया है। हुंडई आयोनिक 3 (Hyundai Ioniq 3) को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक बजट-फ्रेंडली के साथ फीचर्स से भरपूर इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं। आयोनिक 3 को कंपनी की मौजूदा 'इंस्टर ईवी' और 'कोना इलेक्ट्रिक' के बीच जगह दी गई है। खास बात ये है कि यह पूरी आयोनिक रेंज की अब तक की सबसे छोटी और किफायती कार होने वाली है। फिलहाल इसे यूरोपीय मार्केट को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। आइए जानते हैं इस नई ईवी में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

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डिजाइन में है आगे की झलक

अगर डिजाइन की बात करें तो आयोनिक 3 को हुंडई की नई 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है। देखने में यह कार जितनी सिंपल है उतनी ही फ्यूचरिस्टिक भी लगती है। इसके अगले हिस्से में पतली लाइटें और पिक्सेल-इंस्पायर्ड लाइटिंग दी गई है। कंपनी इसे 'एरो हैच' कह रही है क्योंकि इसे हवा के दबाव को कम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। छोटा साइज होने के बावजूद इसकी लंबी छत और फ्लैट फ्लोर की वजह से अंदर बैठने वालों को काफी अच्छी जगह मिलेगी।

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496 किमी तक मिलेगा रेंज

हुंडई आयोनिक 3 को कंपनी के मशहूर E-GMP प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ग्राहकों को इसमें बैटरी के दो ऑप्शन मिलेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल में 42.2 kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो फुल चार्ज पर करीब 344 किमी तक चलेगी। वहीं, जो लोग लंबी दूरी तय करना चाहते हैं उनके लिए 61 kWh की बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट भी है। यह एक बार चार्ज होने पर 496 किमी की जबरदस्त रेंज देगा। इसकी टॉप स्पीड 170 किमी प्रति घंटा है। साथ ही, फास्ट चार्जिंग की मदद से यह सिर्फ 29 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।

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केबिन नहीं चलता-फिरता लग्जरी कमरा

कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग ही अहसास होगा। हुंडई ने इसके इंटीरियर को "फर्निश्ड स्पेस" थीम पर बनाया है। इसमें 441 लीटर का बड़ा बूट स्पेस और साथ ही एक एक्स्ट्रा 'मेगाबॉक्स' स्टोरेज भी दिया गया है। यह यूरोप में हुंडई की पहली कार है जिसमें नया 'Pleos Connect' इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वैरिएंट के हिसाब से इसमें 12.9-इंच या 14.6-इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा बोस (Bose) का प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और डिजिटल चाबी जैसे फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं।

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सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स की भरमार

आयोनिक 3 में 'हुंडई स्मार्टसेंस' जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिए गए हैं। इसमें हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर और रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं जो ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। कार में कई एयरबैग्स और बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम दिया गया है ताकि रात के समय विजिबिलिटी साफ रहे। बता दें कि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार की भारत में एंट्री को लेकर कोई बी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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