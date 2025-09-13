हुंडई की इस SUV को टैक्स छूट ने कर दिया बहुत सस्ता, अब खरीदने में इतने रुपए लगेंगे; देखें पूरी लिस्ट
22 सिंतबर से कंपनी की इस कार पर नए GST के चलते टैक्स में कटौती होने वाली है। जिसके बाद इस कार को खरीदने में 7.14% या 2,39,303 रुपए की बचत होगी। कंपनी ने टक्सन के सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।
आप हुंडई की प्रीमियम कारों में से एक टक्सन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस कार पर तगड़ा मुनाफा होगा। दरअसल, 22 सिंतबर से कंपनी की इस कार पर नए GST के चलते टैक्स में कटौती होने वाली है। जिसके बाद इस कार को खरीदने में 7.14% या 2,39,303 रुपए की बचत होगी। पहले इस कार के बेस वैरिएंट प्लेटिनम AT की एक्स-शोरूम कीमत 29,26,800 रुपए थी, जो अब घटकर 27,31,661 रुपए हो गई है। यानी इस पर 1,95,139 रुपए की बचत होगी। कंपनी ने टक्सन के सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।
|हुंडई टक्सन की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|GST में कटौती
|चेंज %
|1
|Platinum AT
|29,26,800
|27,31,661
|1,95,139
|7.14
|2
|Signature AT
|31,77,100
|29,65,273
|2,11,827
|7.14
|3
|Platinum Diesel AT
|31,64,800
|29,53,793
|2,11,007
|7.14
|4
|Signature Diesel AT
|34,35,300
|32,06,258
|2,29,042
|7.14
|5
|Signature Diesel AT AWD
|35,89,200
|33,49,897
|2,39,303
|7.14
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.7 - 1.8 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.5 - 1.82 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 83,251 - 86,551
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.99 - 23.09 लाख
हुंडई टक्सन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
हुंडई टक्सन को दो ट्रिम लेवल में खरीद सकते हैं, इसमें प्लेटिनम और सिग्नेचर शामिल हैं। इसमें दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला 2.0 लीटर पेट्रोल और दूसरा 2.0 लीटर डीजल इंजन है। 2.0 लीटर पेट्रोल में 154 bhp की मैक्सिमम पावर और 192 nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ, 2.0 लीटर डीजल इंजन 184 bhp का पावर और 416 nm का टॉर्क जनरेट है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
भारत NCAP द्वारा किए गए सेफ्टी टेस्ट में एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 पॉइंट में से हुंडई टक्सन ने 30.84 पॉइंट स्कोर किया। टक्सन को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 14.84 पॉइंट और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 16 पॉइंट मिले। इस तरह 30.84 पॉइंट के साथ टक्सन ने एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 5 स्टार स्कोर किया।
दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के मामले में भारत NCAP कुल 49 पॉइंट देता है। हुंडई टक्सन ने इसमें 49 में से 42 पॉइंट हासिल किए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 स्टार हासिल किए। टक्सन ने डायनेमिक स्कोर में 24 में से 24 पॉइंट, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 पॉइंट और व्हीकल असिसमेंट स्कोर में 13 में से 5 पॉइंट हासिल किए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।