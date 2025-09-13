Hyundai Tucson Variant Wise Prices After New GST हुंडई की इस SUV को टैक्स छूट ने कर दिया बहुत सस्ता, अब खरीदने में इतने रुपए लगेंगे; देखें पूरी लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Tucson Variant Wise Prices After New GST

हुंडई की इस SUV को टैक्स छूट ने कर दिया बहुत सस्ता, अब खरीदने में इतने रुपए लगेंगे; देखें पूरी लिस्ट

22 सिंतबर से कंपनी की इस कार पर नए GST के चलते टैक्स में कटौती होने वाली है। जिसके बाद इस कार को खरीदने में 7.14% या 2,39,303 रुपए की बचत होगी। कंपनी ने टक्सन के सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 04:46 PM
आप हुंडई की प्रीमियम कारों में से एक टक्सन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस कार पर तगड़ा मुनाफा होगा। दरअसल, 22 सिंतबर से कंपनी की इस कार पर नए GST के चलते टैक्स में कटौती होने वाली है। जिसके बाद इस कार को खरीदने में 7.14% या 2,39,303 रुपए की बचत होगी। पहले इस कार के बेस वैरिएंट प्लेटिनम AT की एक्स-शोरूम कीमत 29,26,800 रुपए थी, जो अब घटकर 27,31,661 रुपए हो गई है। यानी इस पर 1,95,139 रुपए की बचत होगी। कंपनी ने टक्सन के सभी वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।

हुंडई टक्सन की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतGST में कटौतीचेंज %
1Platinum AT29,26,80027,31,6611,95,1397.14
2Signature AT31,77,10029,65,2732,11,8277.14
3Platinum Diesel AT31,64,80029,53,7932,11,0077.14
4Signature Diesel AT34,35,30032,06,2582,29,0427.14
5Signature Diesel AT AWD35,89,20033,49,8972,39,3037.14

हुंडई टक्सन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई टक्सन को दो ट्रिम लेवल में खरीद सकते हैं, इसमें प्लेटिनम और सिग्नेचर शामिल हैं। इसमें दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला 2.0 लीटर पेट्रोल और दूसरा 2.0 लीटर डीजल इंजन है। 2.0 लीटर पेट्रोल में 154 bhp की मैक्सिमम पावर और 192 nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ, 2.0 लीटर डीजल इंजन 184 bhp का पावर और 416 nm का टॉर्क जनरेट है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर को खरीदना ₹72548 सस्ता हुआ, अब नई कीमत इतने रुपए से शुरू होगी

भारत NCAP द्वारा किए गए सेफ्टी टेस्ट में एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 पॉइंट में से हुंडई टक्सन ने 30.84 पॉइंट स्कोर किया। टक्सन को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 14.84 पॉइंट और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 16 पॉइंट मिले। इस तरह 30.84 पॉइंट के साथ टक्सन ने एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 5 स्टार स्कोर किया।

ये भी पढ़ें:होंडा की इस मोटरसाइकिल को अपना बनाने के लिए अब ₹7443 कम लेंगे

दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के मामले में भारत NCAP कुल 49 पॉइंट देता है। हुंडई टक्सन ने इसमें 49 में से 42 पॉइंट हासिल किए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 स्टार हासिल किए। टक्सन ने डायनेमिक स्कोर में 24 में से 24 पॉइंट, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 पॉइंट और व्हीकल असिसमेंट स्कोर में 13 में से 5 पॉइंट हासिल किए।

