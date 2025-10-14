भूल जाओ पुरानी कीमत, इस SUV पर मिल रहा ₹95000 का डिस्काउंट; GST से ₹2.40 लाख की भी कटौती
हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी टक्सन SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 95,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इसके डीजल 4WD Trim पर सबसे ज्यादा 95,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है।
हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी टक्सन SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 95,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इसके डीजल 4WD Trim पर सबसे ज्यादा 95,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। नए GST 2.0 के बाद इसकी कीमत में भी कटौती हुई है। दरअसल, टक्सन के Platinum AT की कीमत 29,26,800 रुपए से घटकर 27,31,661 रुपए हो गई है। यानी इस पर 1,95,139 रुपए के बेनिफिट मिल रहे हैं। वहीं, वैरिएंट के आधार पर 2,39,303 रुपए तक का फायदा मिलेगा। चलिए इसके वैरिएंट वाइज डिस्काउंट को देखते हैं।
|हुंडई टक्सन पर डिस्काउंट अक्टूबर 2025
|वैरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|एक्सचेंज (H-प्रॉमिस)
|OR
|एडिशनल स्क्रैपेज
|रूरल स्कीम
|टोटल
|Petrol
|20,000
|-
|45,000
|50,000
|70,000
|Diesel 2WD Trim
|15000
|-
|40,000
|45,000
|60,000
|Diesel 4WD Trim
|30000
|-
|60,000
|65,000
|95,000
हुंडई टक्सन का इंजन और परफॉर्मेंस
हुंडई टक्सन को दो ट्रिम लेवल में खरीद सकते हैं, इसमें प्लेटिनम और सिग्नेचर शामिल हैं। इसमें दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला 2.0 लीटर पेट्रोल और दूसरा 2.0 लीटर डीजल इंजन है। 2.0 लीटर पेट्रोल में 154 bhp की मैक्सिमम पावर और 192 nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ, 2.0 लीटर डीजल इंजन 184 bhp का पावर और 416 nm का टॉर्क जनरेट है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
हुंडई टक्सन का भारत NCAP में प्रदर्शन
भारत NCAP द्वारा किए गए सेफ्टी टेस्ट में एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 पॉइंट में से हुंडई टक्सन ने 30.84 पॉइंट स्कोर किया। टक्सन को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 14.84 पॉइंट और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 16 पॉइंट मिले। इस तरह 30.84 पॉइंट के साथ टक्सन ने एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 5 स्टार स्कोर किया।
दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के मामले में भारत NCAP कुल 49 पॉइंट देता है। हुंडई टक्सन ने इसमें 49 में से 42 पॉइंट हासिल किए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 स्टार हासिल किए। टक्सन ने डायनेमिक स्कोर में 24 में से 24 पॉइंट, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 पॉइंट और व्हीकल असिसमेंट स्कोर में 13 में से 5 पॉइंट हासिल किए।
|हुंडई टक्सन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|Platinum AT
|29,26,800
|27,31,661
|1,95,139
|Signature AT
|31,77,100
|29,65,273
|2,11,827
|Platinum Diesel AT
|31,64,800
|29,53,793
|2,11,007
|Signature Diesel AT
|34,35,300
|32,06,258
|2,29,042
|Signature Diesel AT AWD
|35,89,200
|33,49,897
|2,39,303
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
