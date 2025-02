महंगी हुई 6 एयरबैग वाली ये धांसू SUV, कीमत में पूरे ₹25,000 तक की बढ़ोतरी; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

कितनी बढ़ी कीमतें?

हुंडई टक्सन के कुछ वैरिएंट्स पर 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इनमें प्लेटिनम पेट्रोल AT (Platinum Petrol AT) सिग्नेचर पेट्रोल AT (Signature Petrol AT) और सिग्नेचर पेट्रोल AT (Signature Petrol AT- Dual-tone) वैरिएंट शामिल हैं। अन्य सभी वैरिएंट्स की कीमत में 10,000 की वृद्धि हुई है।