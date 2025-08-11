Hyundai Tucson get up to Rs 1 lakh discount in august 2025, check all details हुंडई ने सबको चौंकाया! इस धांसू SUV पर दे दिया सीधे ₹1 लाख का डिस्काउंट, इसे क्रैश टेस्ट सेफ्टी में मिले 5-स्टार, Auto Hindi News - Hindustan
Hyundai Tucson get up to Rs 1 lakh discount in august 2025, check all details

हुंडई ने सबको चौंकाया! इस धांसू SUV पर दे दिया सीधे ₹1 लाख का डिस्काउंट, इसे क्रैश टेस्ट सेफ्टी में मिले 5-स्टार

इस महीने हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) पर 1 लाख रुपये तक का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी अभी 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 10:19 PM
हुंडई ने सबको चौंकाया! इस धांसू SUV पर दे दिया सीधे ₹1 लाख का डिस्काउंट, इसे क्रैश टेस्ट सेफ्टी में मिले 5-स्टार
Hyundai Tucson 2025arrow

फेस्टिव सीजन नजदीक आते ही हुंडई मोटर इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया है। कंपनी अगस्त 2025 में अपनी कई कारों पर भारी छूट दे रही है, जिसमें अधिकतम फायदा 1 लाख तक का है। इस ऑफर का मकसद न सिर्फ बिक्री बढ़ाना है, बल्कि मार्केट में प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देना भी है, क्योंकि कई अन्य कंपनियां भी इसी समय डिस्काउंट ऑफर ला रही हैं। कंपनी हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) पर सबसे बड़ा ऑफर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगी दीवाना

टुक्सन पर सबसे बड़ा ऑफर

हुंडई के ऑफर लिस्ट में सबसे आगे हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) है। इस प्रीमियम SUV पर कंपनी कुल 1 लाख का फायदा दे रही है। इसमें 50,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 50,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन

इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन उपलब्ध है। इसके खासियत की बात करें तो इसमें दमदार फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और बेहतरीन राइड कम्फर्ट मिलता है। प्रीमियम SUV सेगमेंट में इतना बड़ा डिस्काउंट मिलना बेहद कम होता है, इसलिए यह ऑफर खास है।

ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका

अगर आप फेस्टिव सीजन से पहले कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इतना बड़ा ऑफर न सिर्फ बजट में राहत देगा, बल्कि आपको प्रीमियम फीचर्स वाली कार भी घर लाने का मौका देगा।

ये भी पढ़ें:मारुति ब्रेजा को खरीदना हुआ सस्ता, इस महीने लेने पर ₹45000 रुपए की होगी बचत

अगस्त 2025 में हुंडई की यह स्कीम कार खरीदारों के लिए गोल्डन चांस है। खासकर टुक्सन (Tucson) लेने वालों के लिए यह डील वाकई में जैकपॉट (Jackpot) साबित हो सकती है।

