इस 7-सीटर पर आया गजब का डिस्काउंट, खरीदने से पहले जरूर देख लें डिटेल; इतने में मिल रही

Thu, 20 Nov 2025 03:54 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ई मोटर इंडिया ने नवंबर के लिए अपनी लग्जरी टक्सन SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 25,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस SUV पर 20,000 रुपए का एक्सचेंज और 25,000 रुपए का स्क्रैपेज दे रही है। ग्राहक इन दोनों डिस्काउंट में से किसी एक को ही चुन सकते हैं। अब इस SUV की एक्स-शोरूम कीमतें 27,31,661 रुपए से 33,49,897 रुपए तक हो गई हैं। चलिए हुंडई की इस दमदार 7-सीटर SUV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं।

हुंडई टक्सन का इंजन और परफॉर्मेंस

हुंडई टक्सन को दो ट्रिम लेवल में खरीद सकते हैं, इसमें प्लेटिनम और सिग्नेचर शामिल हैं। इसमें दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला 2.0 लीटर पेट्रोल और दूसरा 2.0 लीटर डीजल इंजन है। 2.0 लीटर पेट्रोल में 154 bhp की मैक्सिमम पावर और 192 nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ, 2.0 लीटर डीजल इंजन 184 bhp का पावर और 416 nm का टॉर्क जनरेट है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

भारत NCAP द्वारा किए गए सेफ्टी टेस्ट में एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 पॉइंट में से हुंडई टक्सन ने 30.84 पॉइंट स्कोर किया। टक्सन को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 14.84 पॉइंट और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 16 पॉइंट मिले। इस तरह 30.84 पॉइंट के साथ टक्सन ने एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 5 स्टार स्कोर किया।

दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के मामले में भारत NCAP कुल 49 पॉइंट देता है। हुंडई टक्सन ने इसमें 49 में से 42 पॉइंट हासिल किए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 स्टार हासिल किए। टक्सन ने डायनेमिक स्कोर में 24 में से 24 पॉइंट, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 पॉइंट और व्हीकल असिसमेंट स्कोर में 13 में से 5 पॉइंट हासिल किए।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

