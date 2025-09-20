Hyundai Tucson Discount Rs 1 Lakh In September 2025 भूल जाओ पुरानी कीमत, इस SUV पर मिल रहा ₹1 लाख का डिस्काउंट; GST ने ₹2.40 लाख अलग से घटाए, Auto Hindi News - Hindustan
Hyundai Tucson Discount Rs 1 Lakh In September 2025

इस महीने यानी सितंबर में कंपनी इस कार पर 1 लाख रुपए तक का बड़ा डिस्काउंट भी दे रही है। इसके पेट्रोल और डीजल दोनों वैरिएंट के लिए अलग-अलग डिस्काउंट मिल रहा है। डीजल वैरिएंट पर 1 लाख और पेट्रोल वैरिएंट पर 70,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 04:47 PM
हुंडई की टक्सन SUV देश की सबसे सेफ कारों में से एक है। इसे भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस महीने यानी सितंबर में कंपनी इस कार पर 1 लाख रुपए तक का बड़ा डिस्काउंट भी दे रही है। इसके पेट्रोल और डीजल दोनों वैरिएंट के लिए अलग-अलग डिस्काउंट मिल रहा है। डीजल वैरिएंट पर 1 लाख और पेट्रोल वैरिएंट पर 70,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अभी इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 29,26,800 रुपए है, जो 22 सितंबर से घटकर 27,31,661 रुपए हो जाएगी। इस तरह वैरिएंट के आधार पर टैक्स के 2,39,303 बच जाएंगे।

हुंडई टक्सन का इंजन और परफॉर्मेंस
हुंडई टक्सन को दो ट्रिम लेवल में खरीद सकते हैं, इसमें प्लेटिनम और सिग्नेचर शामिल हैं। इसमें दो पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला 2.0 लीटर पेट्रोल और दूसरा 2.0 लीटर डीजल इंजन है। 2.0 लीटर पेट्रोल में 154 bhp की मैक्सिमम पावर और 192 nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कता है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। दूसरी तरफ, 2.0 लीटर डीजल इंजन 184 bhp का पावर और 416 nm का टॉर्क जनरेट है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

हुंडई टक्सन का भारत NCAP में प्रदर्शन

भारत NCAP द्वारा किए गए सेफ्टी टेस्ट में एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी के लिए 32 पॉइंट में से हुंडई टक्सन ने 30.84 पॉइंट स्कोर किया। टक्सन को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 14.84 पॉइंट और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के लिए 16 में से 16 पॉइंट मिले। इस तरह 30.84 पॉइंट के साथ टक्सन ने एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 5 स्टार स्कोर किया।

दूसरी तरफ, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के मामले में भारत NCAP कुल 49 पॉइंट देता है। हुंडई टक्सन ने इसमें 49 में से 42 पॉइंट हासिल किए और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 स्टार हासिल किए। टक्सन ने डायनेमिक स्कोर में 24 में से 24 पॉइंट, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 पॉइंट और व्हीकल असिसमेंट स्कोर में 13 में से 5 पॉइंट हासिल किए।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Hyundai GST Auto News Hindi

