18 जनवरी तक आाएगी हुंडई की सबसे बड़ी ई-कार, 800V चार्जिंग सपोर्ट करेगी; लाइनअप में सबसे ऊपर होगी

हुंडई मोटर की नजर अब ग्लोबल इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट पर है। कंपनी 2026 की शुरुआत एक बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च के साथ करने जा रही है, क्योंकि यह ब्रांड 9 से 18 जनवरी तक होने वाले ब्रसेल्स मोटर शो में अपनी अब तक की सबसे बड़ी EV पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह नया इलेक्ट्रिक मॉडल हुंडई की मौजूदा EV लाइन-अप में सबसे ऊपर होगा, जिसमें अभी कॉम्पैक्ट इंस्टेर से लेकर फ्लैगशिप आयोनिक 9 तक शामिल हैं।

हालांकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स अभी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन हुंडई ने पुष्टि की है कि आने वाली EV में एडवांस्ड इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर होगा। जिसमें फास्ट चार्जिंग और बेहतर एफिशिएंसी के लिए 800V चार्जिंग सिस्टम शामिल है। नई EV के डेब्यू के साथ, हुंडई अपडेटेड आयोनिक 6 भी पेश करेगी, जो पहली बार किसी यूरोपियन मोटर शो में दिखाई देगी। इस रिफ्रेश्ड इलेक्ट्रिक सेडान में एयरोडायनामिक्स पर फोकस करते हुए हल्के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। साथ ही, इंटीरियर टेक्नोलॉजी और डिजिटल फीचर्स में भी अपडेट किए गए हैं।

हुंडई न्यू वरना की कर रही टेस्टिंग हुंडई ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल लग्जरी वरना सेडान के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस सेडान को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार इसे साउथ कोरिया की सड़कों पर देखा गया। जबकि कुछ ही सप्ताह पहले भारत में कैमोफ्लाज्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग करते देखे गए थे। नई स्पाई फोटोज से हमें रिफ्रेश्ड सेडान की स्टाइलिंग का ज्यादा साफ अंदाजा मिलता है। यह भी इशारा मिलता है कि हुंडई अपनी पॉपुलर मिड-साइज सेडान के लिए 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने से पहले क्या अपडेट्स तैयार कर रही है।

टेस्ट म्यूल में एक नया D-कट स्टीयरिंग व्हील भी दिखा, जो स्लिम और मॉडर्न डिजाइन में है। यह फिर से नई हुंडई सिबलिंग्स से प्रेरित है। इन बदलावों से वरना का केबिन एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा और इसमें ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक टच आएगा। इंडिया और साउथ कोरिया दोनों में प्रोटोटाइप टेस्टिंग के साथ ऐसा लगता है कि फेसलिफ्ट डेवलपमेंट के एडवांस्ड स्टेज में है। साउथ कोरिया से मिली नई फोटोज में एक रेड कलर की वरना टेस्ट म्यूल दिख रहा है जो आगे और पीछे से बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज्ड है, लेकिन साइड प्रोफाइल खुली हुई है।

4th जेन वरना पहले से ही भारत की सबसे सुरक्षित सेडान में से एक है, जिसे बड़ों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली है। 2026 फेसलिफ्ट के लिए, हुंडई से ADAS लेवल 2 सुइट को बढ़ाने की उम्मीद है। हुंडी नए मॉडल्स में देखे गए अपग्रेड्स की तरह, बेहतर एक्यूरेसी के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकती है। मौजूदा ADAS की फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अवॉइडेंस और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग शामिल हैं।