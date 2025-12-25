Hindustan Hindi News
सेडान मार्केट पर कब्जा करने आ रहे ये 4 नए मॉडल, स्पेस और फीचर्स की कमी नहीं होगी; देखें लिस्ट

अगले साल बाजार में 4 नई लग्जरी सेडान की भी एंट्री होगी। इसमें हुंडई वरना फेसलिफ्ट, स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट, वोक्सवैगन वर्टूस फेसलिफ्ट और 5th जनरेशन होंडा सिटी शामिल है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

Dec 25, 2025 06:23 pm IST
नए साल यानी 2026 की शुरुआत बेहद शानदार होने वाली है। 2 जनवरी को जहां न्यू किआ सेल्टोस की कीमतों से पर्दा उठेगा। तो इस महीने 26 जनवरी को न्यू डस्टर की भारतीय बाजार में फिर से एंट्री होगी। वहीं, मारुति की पहली ई विटार इलेक्ट्रिक कार भी जनवरी में आ जाएगी। इतना ही नहीं, 2026 में कई SUVs की बाजार में एंट्री होने वाली है। दूसरी तरफ, अगले साल बाजार में 4 नई लग्जरी सेडान की भी एंट्री होगी। इसमें हुंडई वरना फेसलिफ्ट, स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट, वोक्सवैगन वर्टूस फेसलिफ्ट और 5th जनरेशन होंडा सिटी शामिल है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इन सभी की एक्स-शोरूम कीमतें 10 से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी।

इस सेडान को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। टेस्ट म्यूल में एक नया D-कट स्टीयरिंग व्हील भी दिखा, जो स्लिम और मॉडर्न डिजाइन में है। यह फिर से नई हुंडई सिबलिंग्स से प्रेरित है। इन बदलावों से वरना का केबिन एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा और इसमें ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक टच आएगा। इंडिया और साउथ कोरिया दोनों में प्रोटोटाइप टेस्टिंग के साथ ऐसा लगता है कि फेसलिफ्ट डेवलपमेंट के एडवांस्ड स्टेज में है। साउथ कोरिया से मिली नई फोटोज में एक रेड कलर की वरना टेस्ट म्यूल दिखा, जो आगे और पीछे से बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज्ड है, लेकिन साइड प्रोफाइल खुली हुई है।

कार के पीछे की तरफ कैमोफ्लाज टेल-लैंप डिटेलिंग को छिपाता है, लेकिन कनेक्टेड LED टेललैंप, जो अब वरना का ट्रेडमार्क है, इसे शार्प इंटरनल ग्राफिक्स के साथ जारी रहने की उम्मीद है। स्पोर्टी फास्टबैक-स्टाइल रूफलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे की तरफ, फेसलिफ्ट में एक नया ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप, नया DRL सिग्नेचर और रिवाइज्ड बंपर डिजाइन मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा अपडेट केबिन के अंदर होने की उम्मीद है। पहले की इंडियन स्पाई शॉट्स में एक नया कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप दिखाया गया था, जो 2025 हुंडई वरना में पेश किए गए सेटअप जैसा ही है। अभी की वरना में पहले से ही दो 10.25-इंच स्क्रीन हैं, लेकिन फेसलिफ्ट में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, नया, ज्या क्लियर यूजर इंटरफेस, फास्ट सॉफ्टवेयर और बेहतर ग्राफिक्स जैसे अपग्रेड हो सकते हैं।

4th जेन वरना पहले से ही भारत की सबसे सुरक्षित सेडान में से एक है, जिसे बड़ों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली है। 2026 फेसलिफ्ट के लिए, हुंडई से ADAS लेवल 2 सुइट को बढ़ाने की उम्मीद है। हुंडी नए मॉडल्स में देखे गए अपग्रेड्स की तरह, बेहतर एक्यूरेसी के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकती है। मौजूदा ADAS की फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अवॉइडेंस और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग शामिल हैं।

हुंडई वरना के पावरट्रेन ऑप्शन में बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कार में 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन (115 PS / 143.8 Nm) मिलेगा, जो 6MT / IVT गियरबॉक्स से लैस है। वहीं, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल (160 PS / 253 Nm) मिलेगा, जो 6MT / 7-speed DCT गियरबॉक्स से लैस है। एक अन्य ऑप्शन में 1.5-लीटर MPi पेट्रोल (115 PS / 143.8 Nm) मिलेगा, जो 6MT / IVT गियरबॉक्स से लैस है। जबकि, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन (160 PS / 253 Nm) मिलेगा, जो 6MT / 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से लैस है।

ये भी पढ़ें:18 जनवरी तक आएगी हुंडई की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार, 800V चार्जिंग सपोर्ट करेगी

2&3. Skoda Slavia & VW Virtus Facelift

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की पहली फोटो सामने आ चुकी है। फोटो में इस अपकमिंग सेडान को बिना किसी कवर के दिखाया गया है। खास बात ये है कि ये टीजर स्कोडा इंडिया की तरफ से नहीं, बल्कि स्कोडा नेपाल ने पोस्ट किया था। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत से पहले नेपाल में लॉन्च हो रही है, जबकि इसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने इस टीजर को बाद में हटा भी लिया। दरअसल, ये एक AI जनरेटेड इमेज थी। स्लाविया कंपनी की भारत 2.0 रणनीति में सबसे उल्लेखनीय व्हीकल में से एक रही है। इसे MQB A0 IN (इंडिया-स्पेसिफिक) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था और इसे नेपाल, वियतनाम जैसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है।

पहले कभी स्लाविया फेसलिफ्ट को बिना कवर के नहीं देखा था। यह पहली बार है जब इसे अपनी पूरी शान के साथ देख रहे हैं। स्कोडा नेपाल द्वारा टीज की गई स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं जो इसे सिर्फ फेसलिफ्ट की बजाय नई जनरेशन का मॉडल भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आने वाली सेडान में शीट मेटल में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें डोर का आकार मौजूदा मॉडल के चिकने सिंगल-कर्व आकार से अलग है। इसलिए, इन डोर के चारों ओर की सारी शीट मेटल नई है। हम नए टेललाइट डिजाइन देख सकते हैं जो स्टाइलिश LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे दिखते हैं, जिन्हें रिवाइज्ड LED टेललाइट सिग्नेचर के नीचे रखा गया है। रिवर्स लाइट भी LED हो सकती हैं।

टेललाइट्स के बीच स्कोडा के लेटर बड़े हो गए हैं और टेलगेट पर कुछ बैज भी दिखाई दे रहे हैं। रियर बंपर नए रिफ्लेक्टर के साथ नया है और इन रिफ्लेक्टर्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप अब नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें नकली ट्विन-एग्जॉस्ट जैसा डिजाइन भी है। हम नए एलॉय व्हील डिजाइन और रियर डिस्क ब्रेक के लिए कैलिपर्स के संकेत देख सकते हैं। मौजूदा स्लाविया में साइड्स पर क्लियर कैरेक्टर लाइन्स थीं, जिन्हें अब डोर हैंडल के ऊपर एक मजबूत लाइन में रिवाइज्ड किया गया है। हालांकि, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक मजबूत और स्पोर्टी लुक के लिए रिवाइज्ड एलिमेंट्स के साथ नए फ्रंट की उम्मीद की जा सकती है। 360-डिग्री कैमरों के लिए ORVMs पर कोई कैमरा उभार नहीं दिख रहा है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं दिख रही है।

लेवल-2 ADAS इस गाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदों में से एक है, जो इसकी सेफ्टी को और मजबूत करता है। अंदर की तरफ ज्यादा फीचर्स स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल से बेहतर बना देंगे। इसमें वही 1.0L TSI और 1.5L TSI इंजन इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का निर्माण कंपनी के छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र स्थित प्लांट में किया जाएगा, नेपाल में नहीं। स्कोडा स्वालिया की तरह वोक्सवैगन वर्टूस फेसलिफ्ट मॉडल भी आएगा। ये दोनों कार एक जैसा प्लेटफॉर्म शेयर करती है। ऐसे में ज्यादातर फीचर्स और इंजन ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:ये 7 सीटर SUV हो गई टैक्स फ्री! बेस मॉडल पर ही ग्राहकों के ₹2.15 लाख बच रहे

4. 5th-Gen Honda City

होंडा के पोर्टफोलियो में सिटी सबसे पुरानी और पॉपुलर सेडान है। 2020 में लॉन्च हुई 5th जनरेशन होंडा सिटी को 2023 में फेसलिफ्ट मिला था। अब जब यह बिक्री के 6वें साल में जा रही है। ऐसे में जापानी कार मैन्युफैक्चर 2026 के दूसरे छमाही में इसे फिर से अपडेट करेगा। यह दूसरा सिटी फेसलिफ्ट असल में 2028 में छठी जनरेशन मॉडल के आने तक एक स्टॉपगैप के तौर पर काम करेगा, जिससे होंडा मिडसाइज सेडान को फ्रेश रख सकेगी।

अभी तक इसके टेस्ट म्यूल्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन 2026 सिटी फेसलिफ्ट में ज्यादातर बदलाव बाहर की तरफ होने की उम्मीद है। होंडा ग्रिल, बंपर, हेडलाइट्स, टेल-लाइट्स, व्हील्स और कई चीजों में बदलाव कर सकती है, ताकि 2026 सिटी फेसलिफ्ट को सिविक जैसे ग्लोबल मॉडल्स के साथ लाया जा सके। अंदर की तरफ, 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट में हल्के बदलाव होने की उम्मीद है, जैसे कि नए ट्रिम पीस और अपहोल्स्ट्री को चेंज किया जा सकता है। कुल मिलाकर इंटीरियर लेआउट और इक्विपमेंट लिस्ट में ज्यादा बदलाव नहीं होने की संभावना है, जिसमें एलिवेट की तरह एक ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा जोड़ा जा सकता है।

2026 सिटी फेसलिफ्ट मैकेनिकल तौर पर बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी, जिसमें सिर्फ 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121hp और 145Nm पावर जेनरेट करेगा, जो 6-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक से जुड़ा होगा। सिटी e:HEV हाइब्रिड भी पेट्रोल वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगी, जिसमें मौजूदा मॉडल का 126hp (कंबाइंड) 1.5-लीटर इंजन और CVT गियरबॉक्स सेटअप बरकरार रहेगा।

