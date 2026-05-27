1 जून से हुंडई की कार खरीदना हो जाएगा महंगा, इस वजह से कीमतें बढ़ाई जाएंगी; इतने हजार का होगा इजाफा

हुंडई ने 27 मई की अपनी लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि मौजूदा बाजार स्थितियों और ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए, नई कीमतें अब 1 जून से लागू होंगी। कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कमोडिटी की ज्यादा कीमतों, इनपुट खर्चों में बढ़ोतरी और ऑपरेशनल खर्चों में इजाफे के कारण हुई है।

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने भी अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का एलान कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वलो 1 जून, 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। यह बढ़ोतरी मॉडल और वैरिएंट के आधार पर 12,800 रुपए तक होगी। कंपनी ने इससे पहले अप्रैल में स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था कि इनपुट और ऑपरेशनल खर्चों में बढ़ोतरी के कारण वो मई 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है।

हुंडई ने 27 मई की अपनी लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि मौजूदा बाजार स्थितियों और ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए, नई कीमतें अब 1 जून से लागू होंगी। कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कमोडिटी की ज्यादा कीमतों, इनपुट खर्चों में बढ़ोतरी और ऑपरेशनल खर्चों में इजाफे के कारण हुई है। हुंडई ने आगे कहा कि उसने ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम करने की कोशिश की है, जबकि एक्स्ट्रा खर्चों का कुछ हिस्सा बाजार पर डाला है।

फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि कंपनी ग्राहकों पर पड़ने वाले असर को कम करने की कोशिश कर रही है, जबकि बढ़े हुए खर्चों का कुछ हिस्सा बाजार पर डाल रही है, जिसे उसने मामूली कीमत बढ़ोतरी बताया है।

मारुति कार भी महंगी होंगी

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया भी जून 2026 से अपने सभी व्हीकल की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव का हवाला दिया है। कंपनी ने फाइलिंग में जानकारी देते हुए कहा था कि कीमतों में यह बदलाव सभी मॉडलों पर लागू होगा। हालांकि, प्राइस हाइक की लिमिट हर व्हीकल के हिसाब से अलग-अलग होगी। बता दें कि कई मारुति के पोर्टफोलियो में वैगनआर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा, डिजायर जैसी कई नंबर-1 कार शामिल हैं।