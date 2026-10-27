अगले साल लॉन्च हो सकती हैं Hyundai की ये तीन नई SUV, लिस्ट में नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा का भी नाम
हुंडई फैन्स के लिए अगला साल काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। कंपनी साल 2027 में अपने तीन नए प्रोडक्ट ला सकती है। इनमें बेयॉन सीएनजी के साथ नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और HE1i शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
हुंडई ने इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। कंपनी ने हाल में अपनी नई एसयूवी - Bayon को लॉन्च किया है। अब कंपनी अगले साल यानी 2027 में अपने तीन और धाकड़ प्रोडक्ट ला सकती है। इनमें बेयॉन सीएनजी, नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और HE1i शामिल है। तो आइए जानते हैं कंपनी इन नई एसयूवी में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।
1. हुंडई बेयॉन CNG
हुंडई ने बेयॉन एसयूवी को भारत में 9.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इसका CNG वेरिएंट जनवरी 2027 तक बाजार में आ सकता है। इसका मुकाबला उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जो एसयूवी के साथ बेहतर माइलेज भी चाहते हैं। बेयॉन CNG में मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीएनजी पर बेहतर एफिशिएंसी के लिए इंजन की ट्यूनिंग में बदलाव हो सकता है। बूट स्पेस को बचाने के लिए कंपनी इसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दे सकती है। हालांकि, इसे अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है। सीएनजी वेरिएंट में केवल मैन्युअल गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है।
2. हुंडई HE1i इलेक्ट्रिक SUV
हुंडई की नई सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी HE1i को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। यह खासतौर पर इंडियन मार्केट के लिए तैयार की गई कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी। टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज के मुताबिक, इसमें बॉक्सी डिजाइन देखने को मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेदरेट सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और हुंडई का Pleos Connect सिस्टम मिल सकता है।
इसके अलावा नई Morse Code डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और ADAS जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बैटरी पैक को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। इसमें 42kWh और 49kWh बैटरी पैक या बड़े वेरिएंट में 51.4kWh बैटरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 300 से 400 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज दे सकती है।
3. नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा
अगले साल आने वाली सबसे स्पेशल एसयूवी में नई जेनरेशन क्रेटा शामिल है। इसकी टेस्टिंग लंबे समय से भारत में चल रही है। नई क्रेटा को नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल किआ सेल्टॉस में भी होता है। नई क्रेटा में बॉक्सी एक्सटीरियर, शार्प डिजाइन और कई LED एलिमेंट मिल सकते हैं। इसमें नए LED DRL, हेडलैंप और पिक्सल डिजाइन वाले LED टेललैंप दिए जाने की उम्मीद है। केबिन में भी बदलाव होंगे और नया Pleos Connect इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है।
इंजन के मामले में इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल ऑप्शन जारी रह सकते हैं। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव इसका नया 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन होगा, जिसे इंडियन मार्केट के लिए डिवेलप किया जा रहा है। इससे बेहतर माइलेज के साथ अच्छी परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है। आगे चलकर यह इंजन डीजल इंजन की जगह ले सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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