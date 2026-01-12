400KM रेंज, 20 मिनट में 80% चार्ज; तहलका मचाने आई हुंडई की ये धांसू 9-सीटर ई-कार, डिजाइन ऐसी कि दीवाना बना दे

संक्षेप: हुंडई ने स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसको 84kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया है। इसकी रेंज 400 किमी. तक होगी। फास्ट चार्जिंग से ये ईवी 20 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है।

Jan 12, 2026 08:03 pm IST

कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) ने अपनी प्रीमियम MPV स्टेरिया (Staria) का अब तक का सबसे आधुनिक अवतार पेश कर दिया है। कंपनी ने ब्रसेल्स मोटर शो में स्टेरिया (Staria) का फुली इलेक्ट्रिक वर्जन हुंडई स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) को रिवील किया है। यह हुंडई (Hyundai) की बड़ी फैमिली MPV का पहला ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल है, जिसे 2026 की पहली छमाही में कोरिया और यूरोप में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अन्य ग्लोबल मार्केट में भी इसकी एंट्री हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दमदार बैटरी और शानदार रेंज

हुंडई स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) में एक 84kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। ये 160kW (215 bhp) की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी दावा की गई रेंज लगभग 400 किमी. (WLTP) की होगी। यह MPV 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो इसे बेहद फास्ट चार्जिंग में सक्षम बनाता है। DC फास्ट चार्जर से इसको सिर्फ 20 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। घर या ऑफिस के लिए 11kW AC चार्जर का विकल्प भी मौजूद है।

बॉक्सी लुक, लेकिन EV टच के साथ

स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Staria Electric) का डिजाइन काफी हद तक पेट्रोल/डीजल मॉडल जैसा ही रखा गया है, ताकि अंदर ज्यादा स्पेस और आसान एंट्री-एग्जिट मिल सके। हालांकि, इसमें कुछ खास EV-स्पेसिफिक बदलाव किए गए हैं। इसमें क्लोज फ्रंट ग्रिल (Closed Fascia), EV-स्टाइल एलईडी लाइटिंग, सामने की ओर चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जिससे पब्लिक चार्जिंग आसान हो जाती है।

7-सीटर और 9-सीटर विकल्प

हुंडई (Hyundai) इस इलेक्ट्रिक MPV को दो सिटिंग कॉन्फिगरेशन में पेश करेगी। इसमें 7-सीटर लग्जरी वर्जन और 9-सीटर वैगन वर्जन मिलेगा। इसके बूट स्पेस की बात करें तो सभी सीट्स के साथ 435 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सीट्स के हिसाब से एडजस्ट करने पर इसको 1,303 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है, यानी फैमिली और कॉमर्शियल दोनों तरह के यूज के लिए यह MPV काफी प्रैक्टिकल है।

प्रीमियम और टेक-लोडेड केबिन

हुंडई स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) का केबिन पूरी तरह स्पेस और कंफर्ट पर फोकस करता है। ये फ्लैट फ्लोर डिजाइन, ऊंची रूफलाइन के साथ आती है, जिससे हेडरूम शानदार हो जाता है। पैसेंजर आसानी से एक रो से दूसरी रो में मूवमेंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच स्क्रीन (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर + इंफोटेनमेंट) मिलती है। इसमें हुंडई (Hyundai) का लेटेस्ट ccNC सॉफ्टवेयर, OTA (Over-the-Air) अपडेट सपोर्ट और जरूरी फंक्शन्स के लिए फिजिकल बटन दी गई है।

भारत में लॉन्च होगा या नहीं?