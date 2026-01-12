Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Staria Electric Unveiled with 84kWh Battery pack and 400km Range, check feature details
400KM रेंज, 20 मिनट में 80% चार्ज; तहलका मचाने आई हुंडई की ये धांसू 9-सीटर ई-कार, डिजाइन ऐसी कि दीवाना बना दे

400KM रेंज, 20 मिनट में 80% चार्ज; तहलका मचाने आई हुंडई की ये धांसू 9-सीटर ई-कार, डिजाइन ऐसी कि दीवाना बना दे

संक्षेप:

हुंडई ने स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसको 84kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया है। इसकी रेंज 400 किमी. तक होगी। फास्ट चार्जिंग से ये ईवी 20 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है।

Jan 12, 2026 08:03 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Hyundai Staria Electricarrow

कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) ने अपनी प्रीमियम MPV स्टेरिया (Staria) का अब तक का सबसे आधुनिक अवतार पेश कर दिया है। कंपनी ने ब्रसेल्स मोटर शो में स्टेरिया (Staria) का फुली इलेक्ट्रिक वर्जन हुंडई स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) को रिवील किया है। यह हुंडई (Hyundai) की बड़ी फैमिली MPV का पहला ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल है, जिसे 2026 की पहली छमाही में कोरिया और यूरोप में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अन्य ग्लोबल मार्केट में भी इसकी एंट्री हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Staria Electric

Hyundai Staria Electric

₹ 50 - 60 लाख

मुझे सूचित करें
BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 48.9 - 54.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5

₹ 46.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volvo EX40

Volvo EX40

₹ 56.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दमदार बैटरी और शानदार रेंज

हुंडई स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) में एक 84kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। ये 160kW (215 bhp) की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी दावा की गई रेंज लगभग 400 किमी. (WLTP) की होगी। यह MPV 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो इसे बेहद फास्ट चार्जिंग में सक्षम बनाता है। DC फास्ट चार्जर से इसको सिर्फ 20 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। घर या ऑफिस के लिए 11kW AC चार्जर का विकल्प भी मौजूद है।

बॉक्सी लुक, लेकिन EV टच के साथ

स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Staria Electric) का डिजाइन काफी हद तक पेट्रोल/डीजल मॉडल जैसा ही रखा गया है, ताकि अंदर ज्यादा स्पेस और आसान एंट्री-एग्जिट मिल सके। हालांकि, इसमें कुछ खास EV-स्पेसिफिक बदलाव किए गए हैं। इसमें क्लोज फ्रंट ग्रिल (Closed Fascia), EV-स्टाइल एलईडी लाइटिंग, सामने की ओर चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जिससे पब्लिक चार्जिंग आसान हो जाती है।

7-सीटर और 9-सीटर विकल्प

हुंडई (Hyundai) इस इलेक्ट्रिक MPV को दो सिटिंग कॉन्फिगरेशन में पेश करेगी। इसमें 7-सीटर लग्जरी वर्जन और 9-सीटर वैगन वर्जन मिलेगा। इसके बूट स्पेस की बात करें तो सभी सीट्स के साथ 435 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सीट्स के हिसाब से एडजस्ट करने पर इसको 1,303 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है, यानी फैमिली और कॉमर्शियल दोनों तरह के यूज के लिए यह MPV काफी प्रैक्टिकल है।

प्रीमियम और टेक-लोडेड केबिन

हुंडई स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Hyundai Staria Electric) का केबिन पूरी तरह स्पेस और कंफर्ट पर फोकस करता है। ये फ्लैट फ्लोर डिजाइन, ऊंची रूफलाइन के साथ आती है, जिससे हेडरूम शानदार हो जाता है। पैसेंजर आसानी से एक रो से दूसरी रो में मूवमेंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच स्क्रीन (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर + इंफोटेनमेंट) मिलती है। इसमें हुंडई (Hyundai) का लेटेस्ट ccNC सॉफ्टवेयर, OTA (Over-the-Air) अपडेट सपोर्ट और जरूरी फंक्शन्स के लिए फिजिकल बटन दी गई है।

ये भी पढ़ें:7-सीटर, सेडान और वैन सेगमेंट में मारुति की 3 नंबर-1 कार, इस महीने मिल रहीं सस्ती

भारत में लॉन्च होगा या नहीं?

फिलहाल हुंडई (Hyundai) ने भारत में स्टेरिया इलेक्ट्रिक (Staria Electric) लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। भारत में बड़ी MPV की डिमांड सीमित है। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकास के चरण में है। इसी वजह से भारतीय बाजार में इसके आने की संभावना फिलहाल अनिश्चित मानी जा रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।