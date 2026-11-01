इस SUV की रिकॉर्ड बिक्री के दम पर हुंडई ने 31 दिनों में बेचीं 62,799 कारें, एक्सपोर्ट में भी आई तेजी

भारतीय मार्केट में हुंडई मोटर इंडिया की गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है। अगर घरेलू मार्केट की बात करें तो हुंडई ने पिछले महीने यानी अक्टूबर, 2026 में कुल 62,799 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं।

हुंडई ने 31 दिनों में बेचीं 62,799 कारें

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भारतीय मार्केट में हुंडई मोटर इंडिया की गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में बिक्री के मामले में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया है। बीते महीने घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट मिलाकर हुंडई ने कुल 82,299 गाड़ियां बेचीं। जबकि अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 69,894 यूनिट था। इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 17.75 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। यानी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12,405 ज्यादा गाड़ियां बेचीं। बता दें कि घरेलू मार्केट के साथ विदेशों में भी हुंडई की गाड़ियों की मांग बढ़ी है।

घरेलू बिक्री 16.74% बढ़ी घरेलू मार्केट की बात करें तो हुंडई ने अक्टूबर, 2026 में कुल 62,799 गाड़ियां बेचीं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की घरेलू बिक्री 53,792 यूनिट थी। इस तरह इसमें सालाना आधार पर 16.74 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने एक साल पहले के मुकाबले 9,007 ज्यादा गाड़ियां बेचीं। अक्टूबर में हुंडई की कुल बिक्री में घरेलू मार्केट की हिस्सेदारी 76.31 पर्सेंट रही।

एक्सपोर्ट में भी 21.10% तेजी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी हुंडई को अच्छी बढ़त मिली है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में 19,500 गाड़ियां दूसरे देशों में भेजीं। जबकि अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 16,102 यूनिट था। यानी एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 21.10 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, सितंबर 2026 के मुकाबले एक्सपोर्ट में 6.02 पर्सेंट की गिरावट रही। सितंबर में कंपनी ने 20,750 गाड़ियां एक्सपोर्ट की थीं। इसके बावजूद घरेलू बिक्री में आई तेजी के चलते कंपनी की कुल बिक्री सितंबर के 77,916 यूनिट के मुकाबले अक्टूबर में 5.63 पर्सेंट बढ़ गई।

इस एसयूवी की हुई रिकॉर्ड बिक्री हुंडई की इस रिकॉर्ड बिक्री में वेन्यू का भी बड़ा योगदान रहा। कंपनी ने अक्टूबर में घरेलू मार्केट में वेन्यू की 13,017 यूनिट बेचीं। यह इस एसयूवी की अब तक की सबसे ज्यादा एक महीने की बिक्री है। बता दें कि अक्टूबर में हुंडई की कुल घरेलू बिक्री में वेन्यू की हिस्सेदारी 20.73 पर्सेंट रही। यानी कंपनी की घरेलू मार्केट में बिकी हर पांच गाड़ियों में से करीब एक वेन्यू थी।