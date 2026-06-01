इस कंपनी की कारों पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बीते महीने 47,837 लोगों खरीदा; ये रही बड़ी वजह
दिग्गज कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) के लिए मई 2026 का महीना घरेलू मार्केट में बेहतरीन साबित हुआ है। कंपनी ने पिछले महीने भारतीय मार्केट में कुल 47,837 कारें बेची हैं।
दिग्गज कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) के लिए मई 2026 का महीना घरेलू मार्केट में बेहतरीन साबित हुआ है। कंपनी ने पिछले महीने भारतीय मार्केट में कुल 47,837 कारें बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई की कार बिक्री में 9.07 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि पिछले साल यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 43,861 यूनिट्स था। इसके अलावा, इस दौरान हुंडई ने 13,300 यूनिट्स कारों का एक्सपोर्ट भी किया। इस तरह कुल बिक्री पिछले महीने 61,137 यूनिट्स रही। आइए जानते हैं बीते महीने हुई कंपनी की बिक्री के बारे में विस्तार से।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
अगर हम अप्रैल, 2026 के मुकाबले मई महीने की बिक्री को देखें, तो घरेलू मार्केट में इसमें 7.83 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। बता दें कि अप्रैल, 2026 में कंपनी ने 51,902 गाड़ियां बेची थीं। ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गिरावट कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह पूरे ऑटो इंडस्ट्री के ट्रेंड के मुताबिक ही है। त्योहारों और साल के शुरुआती महीनों में भारी मांग रहने के बाद कार कंपनियां आम तौर पर मई-जून के महीनों में अपनी सप्लाई और स्टॉक को थोड़ा एडजस्ट करती हैं।
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वित्त वर्ष की शुरुआत शानदार
हुंडई के लिए नए वित्त वर्ष (FY27) की शुरुआत बेहद शानदार रही है। इस पर बात करते हुए हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बताया कि कंपनी ने मई 2026 में भी अपनी मजबूत रफ्तार को बरकरार रखा है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए साफ किया कि नए वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों (अप्रैल और मई 2026) में हुंडई ने घरेलू मार्केट में कुल 99,739 कारें बेची हैं। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बिकी 88,235 गाड़ियों के मुकाबले सीधे 13 पर्सेंट की बड़ी और दमदार ग्रोथ को दिखाता है। यह साफ करता है कि भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई कारों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है।
एसयूवी सेगमेंट का बड़ा हाथ
हुंडई की इस लगातार सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी दमदार एसयूवी रेंज का है। आज मार्केट में क्रेटा, वेन्यू, एक्सटर, अल्काजार और टक्सन जैसी गाड़ियों का एकतरफा जलवा है। यह कंपनी की बिक्री को लगातार ऊपर ले जा रही हैं। केवल इतना ही नहीं, भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए हुंडई अब भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और हाइब्रिड कारों की स्ट्रेटेजी पर भी तेजी से काम कर रही है। कंपनी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाने वाली है जो पर्यावरण के साथ-साथ ग्राहकों के बजट के अनुकूल भी होंगे।
क्या है कंपनी की प्लानिंग?
हुंडई ने इस वित्त वर्ष में 2 बिल्कुल नई कारें लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। इनमें से पहली गाड़ी 4-मीटर से छोटी एक बेहद शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जिसे इसी साल दिवाली 2026 से ठीक पहले मार्केट में उतारा जाएगा। इसके बाद साल 2027 की शुरुआत में कंपनी एक मिड-साइज एसयूवी को लॉन्च करेगी। इसे भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही, कंपनी नेक्स्ट-जेन क्रेटा की भी टेस्टिंग कर रही है, जो आने वाले कुछ महीनों में सड़क पर दिखाई दे सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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