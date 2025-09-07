एक्सटर ₹89,000, क्रेटा ₹72,142 और वेन्यू होगी ₹1.23 लाख सस्ती, लिस्ट में देखें ऑरा समेत हुंडई कारों की नई प्राइस लिस्ट

जीएसटी कटौती के बाद एक्सटर पर 89,000 रुपये, क्रेटा पर 72,142 रुपये और वेन्यू पर 1.23 लाख की कटौती देखने को मिल सकती है। ऑरा समेत हुंडई की सभी कारें सस्ती होने वाली हैं। आइए जानते हैं कि किस मॉडल की कीमत सबसे ज्यादा घटने वाली हैं।

Sun, 7 Sep 2025 04:21 PM

हुंडई की कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि हुंडई (Hyundai) ने अपने पूरे पैसेंजर व्हीकल लाइनअप की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। यह फैसला हाल ही में हुए GST रिफॉर्म के बाद लिया गया है। अब कंपनी ने कहा है कि वह ग्राहकों को पूरा फायदा देगी। हुंडई कारों की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों घटे दाम? GST काउंसिल ने हाल ही में पैसेंजर वाहनों पर टैक्स स्लैब घटाकर कीमतें किफायती बनाने का रास्ता साफ किया था। इसी कड़ी में महिंद्रा, टाटा, रेनो, टोयोटा, जावा और येज़्दी जैसी कंपनियां पहले ही दाम घटा चुकी हैं। अब हुंडई ने भी अपनी पूरी रेंज पर कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।

कितनी सस्ती होंगी हुंडई कारें?

कार मॉडल कितनी सस्ती हुई ग्रैंड i10 नियोस ₹73,808 तक सस्ती Aura ₹78,465 तक सस्ती i20 ₹98,053 तक सस्ती एक्सटर ₹89,209 तक सस्ती i20 N लाइन ₹1,08,116 तक सस्ती वेन्यू ₹1,23,659 तक सस्ती वेन्यू N लाइन ₹1,19,390 तक सस्ती वरना ₹60,640 तक सस्ती क्रेटा ₹72,145 तक सस्ती अल्काजार ₹75,376 तक सस्ती टुक्सन ₹2,40,303 तक सस्ती क्रेटा N लाइन ₹71,762 तक सस्ती

इतना ही नहीं, कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले त्योहारी सीजन में बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा।

EV खरीदारों के लिए निराशा ध्यान देने वाली बात यह है कि हुंडई की इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से ही सिर्फ 5% GST रखा है, इसलिए इनकी कीमत जस की तस बनी रहेगी।