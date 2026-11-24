हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी चुनिंदा कारों और वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी 1 दिसंबर 2026 से कारों की कीमतें अधिकतम 8 हजार रुपये तक बढ़ाएगी।

हुंडई (Hyundai) ने बायर्स को तगड़ा झटका दिया है। अगर आप दिसंबर में हुंडई की नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी चुनिंदा कारों और वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी 1 दिसंबर 2026 से कारों की कीमतें अधिकतम 8 हजार रुपये तक बढ़ाएगी। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से होगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कीमतों को बढ़ाने का मेन कारण इनपुट कॉस्ट में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। स्टील, एल्युमीनियम और दूसरे जरूरी कच्चे माल की कीमतों के साथ ऑपरेशनल खर्च भी बढ़ रहे हैं। हुंडई अब तक अपनी लागत को कम करने और इंटरर्नली खर्च घटाने की कोशिशों के जरिए इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा खुद उठा रही थी। हालांकि, अब बढ़ी हुई लागत का थोड़ा हिस्सा ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है।

इस साल चौथी बार बढ़ेंगी हुंडई की कारों की कीमतें हुंडई के लिए इस साल यह चौथा प्राइस हाइक होगा। इससे पहले कंपनी जनवरी, जून और सितंबर में भी अपनी कारों के दाम बढ़ा चुकी है। सितंबर 2026 में कंपनी ने सेलेक्टेड मॉडल की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी की थी। उस समय भी इसकी वजह इनपुट और कमोडिटी कॉस्ट, ऑपरेशनल खर्च और ग्लोबल लेवल पर चल रही अनिश्चितताओं को बताया गया था।

मारुति, टाटा और ऑडी भी बढ़ा चुकी हैं कीमतें हुंडई अकेली कंपनी नहीं है, जिसने इस साल कारों के दाम बढ़ाए हैं। मारुति सुजुकी ने नवंबर में भी कुछ मॉडल की कीमतें बढ़ाई थीं। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी तीन बार कीमतों में बदलाव कर चुकी थी। वहीं, ऑडी इंडिया 1 जनवरी 2027 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने सितंबर में अपनी कारों और एसयूवी के दाम 25 हजार रुपये तक बढ़ाए थे। इसमें पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के मॉडल शामिल थे। महिंद्रा ने भी 10 जुलाई से अपनी एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में 2.7% तक की बढ़ोतरी की थी।