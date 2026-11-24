Hyundai ने दिया तगड़ा झटका, 1 दिसंबर 2026 से महंगी हो रही कंपनी की चुनिंदा कारें, इस साल चौथा प्राइस हाइक
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी चुनिंदा कारों और वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी 1 दिसंबर 2026 से कारों की कीमतें अधिकतम 8 हजार रुपये तक बढ़ाएगी।
हुंडई (Hyundai) ने बायर्स को तगड़ा झटका दिया है। अगर आप दिसंबर में हुंडई की नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी चुनिंदा कारों और वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी 1 दिसंबर 2026 से कारों की कीमतें अधिकतम 8 हजार रुपये तक बढ़ाएगी। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से होगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कीमतों को बढ़ाने का मेन कारण इनपुट कॉस्ट में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। स्टील, एल्युमीनियम और दूसरे जरूरी कच्चे माल की कीमतों के साथ ऑपरेशनल खर्च भी बढ़ रहे हैं। हुंडई अब तक अपनी लागत को कम करने और इंटरर्नली खर्च घटाने की कोशिशों के जरिए इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा खुद उठा रही थी। हालांकि, अब बढ़ी हुई लागत का थोड़ा हिस्सा ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है।
इस साल चौथी बार बढ़ेंगी हुंडई की कारों की कीमतें
हुंडई के लिए इस साल यह चौथा प्राइस हाइक होगा। इससे पहले कंपनी जनवरी, जून और सितंबर में भी अपनी कारों के दाम बढ़ा चुकी है। सितंबर 2026 में कंपनी ने सेलेक्टेड मॉडल की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी की थी। उस समय भी इसकी वजह इनपुट और कमोडिटी कॉस्ट, ऑपरेशनल खर्च और ग्लोबल लेवल पर चल रही अनिश्चितताओं को बताया गया था।
मारुति, टाटा और ऑडी भी बढ़ा चुकी हैं कीमतें
हुंडई अकेली कंपनी नहीं है, जिसने इस साल कारों के दाम बढ़ाए हैं। मारुति सुजुकी ने नवंबर में भी कुछ मॉडल की कीमतें बढ़ाई थीं। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी तीन बार कीमतों में बदलाव कर चुकी थी। वहीं, ऑडी इंडिया 1 जनवरी 2027 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने सितंबर में अपनी कारों और एसयूवी के दाम 25 हजार रुपये तक बढ़ाए थे। इसमें पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के मॉडल शामिल थे। महिंद्रा ने भी 10 जुलाई से अपनी एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में 2.7% तक की बढ़ोतरी की थी।
कच्चे माल और शिपिंग खर्च से बढ़ रहा बोझ
कार कंपनियों के लिए स्टील, एल्युमीनियम और दूसरे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इसके अलावा, शिपिंग खर्च में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल शिपिंग फ्रेट रेट को मापने वाला Baltic Dry Index सितंबर में 3,408 अंक पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 2,124 अंक था। ऑटोमोबाइल कंपनियों की टोटल कॉस्ट में कमोडिटी की हिस्सेदारी करीब 60-65% होती है। ऐसे में कच्चे माल और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। अगर लागत में बढ़ोतरी जारी रहती है, तो आने वाले समय में दूसरी कार कंपनियां भी कीमतें बढ़ा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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