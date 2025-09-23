हुंडई क्रेटा के इस वैरिएंट पर टूटे लोग, 60% ग्राहक केवल यही खरीद रहे; कीमत घटकर हुई सिर्फ इतनी

हुंडई क्रेटा के पेट्रोल वैरिएंट को खरीदने की लूट मच गई है। डीजल वैरिएंट छोड़कर 60% लोग केवल पेट्रोल वैरिएंट ले रहे हैं। क्रेटा (Creta) का सेल्स रेश्यो करीब 60:40 (पेट्रोल बनाम डीजल) हो गया है। जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत घटकर 10,72,589 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।

Tue, 23 Sep 2025 11:09 PM

भारत की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने एक बार फिर बाजार में अपना दबदबा दिखा दिया है। कंपनी ने खुलासा किया है कि अब क्रेटा (Creta) के पेट्रोल वैरिएंट्स की डिमांड डीजल के मुकाबले ज्यादा हो गई है। फिलहाल, क्रेटा (Creta) का सेल्स रेश्यो करीब 60:40 (पेट्रोल बनाम डीजल) हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

GST कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमतें

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर 1.5 E 11,10,900 10,72,589 38,311 1.5 EX 12,32,200 11,89,706 42,494 1.5 EX(O) 12,97,190 12,52,455 44,735 1.5 EX(O) IVT 14,37,190 13,87,627 49,563 1.5 S 13,53,700 13,07,016 46,684 1.5 S(O) 14,46,900 13,98,933 47,967 1.5 S(O) IVT 15,96,900 15,43,760 53,140 1.5 SX 15,41,400 14,94,036 47,364 1.5 SX Tech 16,09,400 15,69,346 40,054 1.5 SX Premium 16,18,390 15,78,026 40,364 1.5 SX Tech IVT 17,59,400 17,14,173 45,227 1.5 SX Premium IVT 17,68,390 17,22,853 45,537 1.5 SX(O) 17,46,300 16,86,077 60,223 1.5 SX(O) IVT 18,92,300 18,27,042 65,258 1.5 SX (O) Turbo DCT 20,18,900 19,49,276 69,624 1.5 CRDi E 12,68,700 12,24,947 43,753 1.5 CRDi EX 13,91,500 13,43,513 47,987 1.5 CRDi EX(O) 14,56,490 14,06,261 50,229 1.5 CRDi EX(O) AT 15,96,490 15,41,433 55,057 1.5 CRDi S 14,99,990 14,48,261 51,729 1.5 CRDi S(O) 16,05,200 15,51,774 53,426 1.5 CRDi S(O) AT 17,55,200 16,96,601 58,599 1.5 CRDi SX Tech 17,67,700 17,22,187 45,513 1.5 CRDi SX Premium 17,76,690 17,30,867 45,823 1.5 CRDi SX(O) 19,04,700 18,39,014 65,686 1.5 CRDi SX(O) AT 19,99,900 19,30,931 68,969 हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर N8 1.5 Turbo 16,93,300 16,34,905 58,395 N8 1.5 Turbo DCT 18,43,300 17,82,628 60,672 N10 1.5 Turbo 19,53,300 19,02,352 50,948 N10 1.5 Turbo DCT 20,48,900 19,94,655 54,245

इंजन ऑप्शन

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) 3 इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। इन सभी इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

ग्रामीण बनाम शहरी डिमांड

डीजल वैरिएंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से आ रही है। वहीं, पेट्रोल वैरिएंट्स की डिमांड महाराष्ट्र और नॉर्थ-ईस्ट में तेजी से बढ़ी है। कंपनी का मानना है कि हाल के GST प्राइस कट के बाद अब शहरी इलाकों से भी डिमांड और बढ़ेगी।

GST प्राइस कट के बाद हुंडई के अन्य कारो की कीमत हुंडई क्रेटा के अलावा हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अब 1.23 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इसमें हुंडई वेन्यू एन लाइन (Hyundai Venue N Line) की प्राइस में 1.19 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। वहीं, हुंडई i20 (Hyundai i20) की कीमत में 98,000 रुपये तक की कटोती हुई है। इसके अलावा i20 N लाइन 1.08 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है।