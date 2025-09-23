हुंडई क्रेटा के इस वैरिएंट पर टूटे लोग, 60% ग्राहक केवल यही खरीद रहे; कीमत घटकर हुई सिर्फ इतनी
हुंडई क्रेटा के पेट्रोल वैरिएंट को खरीदने की लूट मच गई है। डीजल वैरिएंट छोड़कर 60% लोग केवल पेट्रोल वैरिएंट ले रहे हैं। क्रेटा (Creta) का सेल्स रेश्यो करीब 60:40 (पेट्रोल बनाम डीजल) हो गया है। जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत घटकर 10,72,589 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।
भारत की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने एक बार फिर बाजार में अपना दबदबा दिखा दिया है। कंपनी ने खुलासा किया है कि अब क्रेटा (Creta) के पेट्रोल वैरिएंट्स की डिमांड डीजल के मुकाबले ज्यादा हो गई है। फिलहाल, क्रेटा (Creta) का सेल्स रेश्यो करीब 60:40 (पेट्रोल बनाम डीजल) हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
MG Hector
₹ 14.5 - 23.84 लाख
Hyundai Creta
₹ 11.11 - 20.92 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Honda Elevate
₹ 11.91 - 16.93 लाख
GST कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमतें
|हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.5 E
|11,10,900
|10,72,589
|38,311
|1.5 EX
|12,32,200
|11,89,706
|42,494
|1.5 EX(O)
|12,97,190
|12,52,455
|44,735
|1.5 EX(O) IVT
|14,37,190
|13,87,627
|49,563
|1.5 S
|13,53,700
|13,07,016
|46,684
|1.5 S(O)
|14,46,900
|13,98,933
|47,967
|1.5 S(O) IVT
|15,96,900
|15,43,760
|53,140
|1.5 SX
|15,41,400
|14,94,036
|47,364
|1.5 SX Tech
|16,09,400
|15,69,346
|40,054
|1.5 SX Premium
|16,18,390
|15,78,026
|40,364
|1.5 SX Tech IVT
|17,59,400
|17,14,173
|45,227
|1.5 SX Premium IVT
|17,68,390
|17,22,853
|45,537
|1.5 SX(O)
|17,46,300
|16,86,077
|60,223
|1.5 SX(O) IVT
|18,92,300
|18,27,042
|65,258
|1.5 SX (O) Turbo DCT
|20,18,900
|19,49,276
|69,624
|1.5 CRDi E
|12,68,700
|12,24,947
|43,753
|1.5 CRDi EX
|13,91,500
|13,43,513
|47,987
|1.5 CRDi EX(O)
|14,56,490
|14,06,261
|50,229
|1.5 CRDi EX(O) AT
|15,96,490
|15,41,433
|55,057
|1.5 CRDi S
|14,99,990
|14,48,261
|51,729
|1.5 CRDi S(O)
|16,05,200
|15,51,774
|53,426
|1.5 CRDi S(O) AT
|17,55,200
|16,96,601
|58,599
|1.5 CRDi SX Tech
|17,67,700
|17,22,187
|45,513
|1.5 CRDi SX Premium
|17,76,690
|17,30,867
|45,823
|1.5 CRDi SX(O)
|19,04,700
|18,39,014
|65,686
|1.5 CRDi SX(O) AT
|19,99,900
|19,30,931
|68,969
|हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|N8 1.5 Turbo
|16,93,300
|16,34,905
|58,395
|N8 1.5 Turbo DCT
|18,43,300
|17,82,628
|60,672
|N10 1.5 Turbo
|19,53,300
|19,02,352
|50,948
|N10 1.5 Turbo DCT
|20,48,900
|19,94,655
|54,245
इंजन ऑप्शन
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) 3 इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। इन सभी इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।
ग्रामीण बनाम शहरी डिमांड
डीजल वैरिएंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से आ रही है। वहीं, पेट्रोल वैरिएंट्स की डिमांड महाराष्ट्र और नॉर्थ-ईस्ट में तेजी से बढ़ी है। कंपनी का मानना है कि हाल के GST प्राइस कट के बाद अब शहरी इलाकों से भी डिमांड और बढ़ेगी।
GST प्राइस कट के बाद हुंडई के अन्य कारो की कीमत
हुंडई क्रेटा के अलावा हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अब 1.23 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इसमें हुंडई वेन्यू एन लाइन (Hyundai Venue N Line) की प्राइस में 1.19 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। वहीं, हुंडई i20 (Hyundai i20) की कीमत में 98,000 रुपये तक की कटोती हुई है। इसके अलावा i20 N लाइन 1.08 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है।
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) के पेट्रोल वैरिएंट्स को अब ज्यादा ग्राहक पसंद कर रहे हैं, जबकि डीजल की डिमांड अभी भी कुछ राज्यों में मजबूत बनी हुई है। साथ ही GST प्राइस कट और फेस्टिव एडिशन के चलते हुंडई (Hyundai) की गाड़ियों की वैल्यू और भी बढ़ गई है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।