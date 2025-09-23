Hyundai Seeing Higher Demand for Petrol powered Creta, check all details हुंडई क्रेटा के इस वैरिएंट पर टूटे लोग, 60% ग्राहक केवल यही खरीद रहे; कीमत घटकर हुई सिर्फ इतनी, Auto Hindi News - Hindustan
हुंडई क्रेटा के इस वैरिएंट पर टूटे लोग, 60% ग्राहक केवल यही खरीद रहे; कीमत घटकर हुई सिर्फ इतनी

हुंडई क्रेटा के पेट्रोल वैरिएंट को खरीदने की लूट मच गई है। डीजल वैरिएंट छोड़कर 60% लोग केवल पेट्रोल वैरिएंट ले रहे हैं। क्रेटा (Creta) का सेल्स रेश्यो करीब 60:40 (पेट्रोल बनाम डीजल) हो गया है। जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत घटकर 10,72,589 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 11:09 PM
Hyundai Creta N Linearrow

भारत की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने एक बार फिर बाजार में अपना दबदबा दिखा दिया है। कंपनी ने खुलासा किया है कि अब क्रेटा (Creta) के पेट्रोल वैरिएंट्स की डिमांड डीजल के मुकाबले ज्यादा हो गई है। फिलहाल, क्रेटा (Creta) का सेल्स रेश्यो करीब 60:40 (पेट्रोल बनाम डीजल) हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST घटने के पहले ही दिन मारुति ने 25000 और हुंडई ने 11000 कार बेच डालीं

GST कटौती के बाद हुंडई क्रेटा की नई कीमतें

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 E11,10,90010,72,58938,311
1.5 EX12,32,20011,89,70642,494
1.5 EX(O)12,97,19012,52,45544,735
1.5 EX(O) IVT14,37,19013,87,62749,563
1.5 S13,53,70013,07,01646,684
1.5 S(O)14,46,90013,98,93347,967
1.5 S(O) IVT15,96,90015,43,76053,140
1.5 SX15,41,40014,94,03647,364
1.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,054
1.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,364
1.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,227
1.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,537
1.5 SX(O)17,46,30016,86,07760,223
1.5 SX(O) IVT18,92,30018,27,04265,258
1.5 SX (O) Turbo DCT20,18,90019,49,27669,624
1.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,753
1.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,987
1.5 CRDi EX(O)14,56,49014,06,26150,229
1.5 CRDi EX(O) AT15,96,49015,41,43355,057
1.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,729
1.5 CRDi S(O)16,05,20015,51,77453,426
1.5 CRDi S(O) AT17,55,20016,96,60158,599
1.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,513
1.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,823
1.5 CRDi SX(O)19,04,70018,39,01465,686
1.5 CRDi SX(O) AT19,99,90019,30,93168,969
हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,395
N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,672
N10 1.5 Turbo19,53,30019,02,35250,948
N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,94,65554,245

इंजन ऑप्शन

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) 3 इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। इन सभी इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

ग्रामीण बनाम शहरी डिमांड

डीजल वैरिएंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से आ रही है। वहीं, पेट्रोल वैरिएंट्स की डिमांड महाराष्ट्र और नॉर्थ-ईस्ट में तेजी से बढ़ी है। कंपनी का मानना है कि हाल के GST प्राइस कट के बाद अब शहरी इलाकों से भी डिमांड और बढ़ेगी।

GST प्राइस कट के बाद हुंडई के अन्य कारो की कीमत

हुंडई क्रेटा के अलावा हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) अब 1.23 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इसमें हुंडई वेन्यू एन लाइन (Hyundai Venue N Line) की प्राइस में 1.19 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। वहीं, हुंडई i20 (Hyundai i20) की कीमत में 98,000 रुपये तक की कटोती हुई है। इसके अलावा i20 N लाइन 1.08 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है।

ये भी पढ़ें:GST घटने के पहले ही दिन मारुति ने 25000 और हुंडई ने 11000 कार बेच डालीं

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) के पेट्रोल वैरिएंट्स को अब ज्यादा ग्राहक पसंद कर रहे हैं, जबकि डीजल की डिमांड अभी भी कुछ राज्यों में मजबूत बनी हुई है। साथ ही GST प्राइस कट और फेस्टिव एडिशन के चलते हुंडई (Hyundai) की गाड़ियों की वैल्यू और भी बढ़ गई है।

