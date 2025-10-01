Hyundai Sales Sep 2025 Creta Hits All Time High 30 दिन में 70000 घरों तक पहुंच गईं इस हुंडई की कारें, कंपनी ने पिछले 33 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Sales Sep 2025 Creta Hits All Time High

30 दिन में 70000 घरों तक पहुंच गईं इस हुंडई की कारें, कंपनी ने पिछले 33 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने सितंबर 2025 में कुल 70,347 यूनिट की मासिक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के इसी महीने यानी सितंबर 2024 की 64,201 यूनिट की तुलना में 10% की ग्रोथ को दिखाता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:20 PM
share Share
Follow Us on
30 दिन में 70000 घरों तक पहुंच गईं इस हुंडई की कारें, कंपनी ने पिछले 33 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने सितंबर 2025 में कुल 70,347 यूनिट की मासिक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के इसी महीने यानी सितंबर 2024 की 64,201 यूनिट की तुलना में 10% की ग्रोथ को दिखाता है। इसमें 51,547 घरेलू बिक्री और 18,800 एक्सपोर्ट यूनिट शामिल हैं। घरेलू बिक्री पिछले साल की तुलना में 1% मामूली रूप से बढ़ी, लेकिन अगस्त 2025 की तुलना में 17% बढ़ गई, जो GST 2.0 सुधारों और फेस्टिव सीजन की डिमांड को दिखाता है। एक्सपोर्ट में साल-दर-साल 44% की ग्रोथ मिली, जो पिछले 33 महीनों में सबसे बड़ी मंथली सेल्स को दिखाता है।

सितंबर का प्रमुख आकर्षण हुंडई क्रेटा रही, जिसने 18,861 यूनिट की अपनी अब तक की सबसे अधिक मंथली सेल्स दर्ज की। जिससे देश की सबसे अधिक बिकने वाली SUV के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई। हुंडई वेन्यू ने भी 11,484 यूनिट के साथ 20 महीनों में अपना बेस्ट मंथली प्रदर्शन किया। ये SUV कंपनी की सेल्स को ड्राइव कर रही है, डिसने HMIL की घरेलू बिक्री में 72.4% (37,313 यूनिट) का योगदान दिया, जो कंपनी के इतिहास में SUV की सबसे अधिक पहुxच है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने बेच डालीं 56000 से ज्यादा SUVs, इन मॉडल ने चुराया लोगों का दिल!

घरेलू बिक्री: सितंबर 2024 में 51,547 यूनिट बनाम 51,101 यूनिट (0.87% की सालाना ग्रोथ)
निर्यात: सितंबर 2024 में 18,800 यूनिट बनाम 13,100 यूनिट (43.51% की सालान ग्रोथ)
कुल: सितंबर 2024 में 70,347 यूनिट बनाम 64,201 यूनिट (9.57% सालान ग्रोथ)

मंथली (MoM) आधार पर सेल्स में भी सुधार हुआ, घरेलू बिक्री अगस्त 2025 में 44,001 यूनिट से बढ़कर सितंबर 2025 में 51,547 यूनिट (17.15%) हो गई। फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) बनाम फाइनेंशियल ईयर 25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024) की बात करें तो Q2 FY26 में घरेलू बिक्री 1,39,521 यूनिट की रही। जो 6.76% की डिग्रोथ के साथ Q2 FY25 में 1,49,639 यूनिट की रही। Q2 FY26 में एक्सपोर्ट 51,400 यूनिट की रही। जो 21.51% की ग्रोथ के साथ Q2 FY25 में 42,300 यूनिट की रही। इस तरह Q2 FY26 में कुल बिक्री 1,90,921 यूनिट की रही। जो 0.53% की डिग्रोथ के साथ Q2 FY25 में 1,91,939 यूनिट की रही।

Hyundai Hyundai Creta Hyundai Venue अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।