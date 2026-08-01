इस SUV के दम पर हुंडई ने रचा इतिहास, जुलाई में 18,088 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

हुंडई इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन मंथली सेल्स दर्ज किया है। पहली बार हुंडई की कुल बिक्री 75,000 यूनिट के पार पहुंच गई है।

हुंडई कार बिक्री जुलाई 2026 क्रेटा बेस्ट-सेलिंग मॉडल

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 14,265 /माह से शुरू

हुंडई इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन मंथली सेल्स परफॉरमेंस दर्ज किया है। पहली बार हुंडई की कुल बिक्री (घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर) 75,000 यूनिट के पार पहुंच गई है। देश में कारों की जबरदस्त मांग और विदेशों में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के दम पर कंपनी ने इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की बेहद धमाकेदार शुरुआत की है। बता दें कि जुलाई, 2026 में हुंडई ने कुल 75,360 गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 25.45 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं हुंडई की बिक्री के बारे में विस्तार से।

23% बढ़ी घरेलू बिक्री भारतीय मार्केट में हुंडई कारों की मांग काफी तेज़ी से बढ़ी है। बता दें कि जुलाई, 2026 में कंपनी ने देश के अंदर 54,210 गाड़ियां बेची हैं। वहीं, पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 43,973 यूनिट का था। यानी घरेलू बिक्री में करीब 23.28 पर्सेंट की सालाना बढ़त हुई है। यह जुलाई महीने के इतिहास में हुंडई की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। अगर जून, 2026 से तुलना करें तो जुलाई में बिक्री करीब 36.77 पर्सेंट बढ़ गई।

हुंडई क्रेटा फिर नंबर-1 मॉडल-वाइजा बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Creta) का जलवा बरकरार है। क्रेटा ने इस साल की सबसे बेहतरीन बिक्री दर्ज करते हुए जुलाई में 18,088 यूनिट का आंकड़ा छुआ। वहीं, कंपनी की प्रीमियम हैचबैक कार i20 ने भी इस साल का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और जुलाई में 6,738 यूनिट्स बेचीं। कारों के एक्सपोर्ट में भी हुंडई ने कमाल कर दिखाया है। बता दें कि जुलाई 2026 में कंपनी ने 21,150 गाड़ियां विदेशों में भेजीं। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 31.37 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

क्या कहती है कंपनी कंपनी के प्रदर्शन पर हुंडई इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बेहद खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों का ब्रांड पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान 21,000 से अधिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट होना हुंडई की 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' रणनीति की बड़ी सफलता को दिखाता है। भारत अब कंपनी के लिए एक बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आने वाले महीनों में कंपनी अपनी इस मजबूत पकड़ को और बेहतर करने की तैयारी में जुटी हुई है।