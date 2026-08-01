Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस SUV के दम पर हुंडई ने रचा इतिहास, जुलाई में 18,088 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हुंडई इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन मंथली सेल्स दर्ज किया है। पहली बार हुंडई की कुल बिक्री 75,000 यूनिट के पार पहुंच गई है।

hyundai sales july 2026 creta sold 18088 units suv
हुंडई कार बिक्री जुलाई 2026 क्रेटा बेस्ट-सेलिंग मॉडल
Hyundai Creta
केवल
14,265/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

हुंडई इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन मंथली सेल्स परफॉरमेंस दर्ज किया है। पहली बार हुंडई की कुल बिक्री (घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर) 75,000 यूनिट के पार पहुंच गई है। देश में कारों की जबरदस्त मांग और विदेशों में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के दम पर कंपनी ने इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की बेहद धमाकेदार शुरुआत की है। बता दें कि जुलाई, 2026 में हुंडई ने कुल 75,360 गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 25.45 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं हुंडई की बिक्री के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें

23% बढ़ी घरेलू बिक्री

भारतीय मार्केट में हुंडई कारों की मांग काफी तेज़ी से बढ़ी है। बता दें कि जुलाई, 2026 में कंपनी ने देश के अंदर 54,210 गाड़ियां बेची हैं। वहीं, पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 43,973 यूनिट का था। यानी घरेलू बिक्री में करीब 23.28 पर्सेंट की सालाना बढ़त हुई है। यह जुलाई महीने के इतिहास में हुंडई की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। अगर जून, 2026 से तुलना करें तो जुलाई में बिक्री करीब 36.77 पर्सेंट बढ़ गई।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.91 - 20.11 लाख

EMI केवल14,265/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Marazzo

Mahindra Marazzo

₹ 14.06 - 16.38 लाख

EMI केवल18,384/ माह
पात्रता जांचें
MG Hector Plus

MG Hector Plus

₹ 17.49 - 19.69 लाख

EMI केवल22,868/ माह
पात्रता जांचें
Force Motors Gurkha

Force Motors Gurkha

₹ 16.75 - 18 लाख

EMI केवल21,901/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 13 - 17 लाख

EMI केवल16,998/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:लोगों ने ताबड़तोड़ खरीदी इस देसी कंपनी की SUV, जुलाई में 60,048 घरों तक पहुंची

हुंडई क्रेटा फिर नंबर-1

मॉडल-वाइजा बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Creta) का जलवा बरकरार है। क्रेटा ने इस साल की सबसे बेहतरीन बिक्री दर्ज करते हुए जुलाई में 18,088 यूनिट का आंकड़ा छुआ। वहीं, कंपनी की प्रीमियम हैचबैक कार i20 ने भी इस साल का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और जुलाई में 6,738 यूनिट्स बेचीं। कारों के एक्सपोर्ट में भी हुंडई ने कमाल कर दिखाया है। बता दें कि जुलाई 2026 में कंपनी ने 21,150 गाड़ियां विदेशों में भेजीं। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 31.37 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती 7-सीटर का विदेशों में बुरा हाल, 3 महीनों में मिले 1,608 खरीदार

क्या कहती है कंपनी

कंपनी के प्रदर्शन पर हुंडई इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बेहद खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों का ब्रांड पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान 21,000 से अधिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट होना हुंडई की 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' रणनीति की बड़ी सफलता को दिखाता है। भारत अब कंपनी के लिए एक बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आने वाले महीनों में कंपनी अपनी इस मजबूत पकड़ को और बेहतर करने की तैयारी में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें:₹6.85 लाख की इस कार ने विदेशों में मचाया धमाल, एक्सपोर्ट में बनी नंबर-1

क्या है कंपनी का प्लान?

शानदार बिक्री के साथ-साथ हुंडई इस वित्त वर्ष कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी जल्द ही बाज़ार में एक नई मिड-साइज एसयूवी उतारने की तैयारी में है। यह कार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी- तीनों फ्यूल ऑप्शन के साथ आ सकती है। इसके अलावा, अगली पीढ़ी की क्रेटा (Next-Gen Creta) को भी पेश करने का प्लान है। नए मॉडलों और मौजूदा गाड़ियों की भारी मांग को देखते हुए उम्मीद है कि हुंडई आने वाले दिनों में बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाती रहेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Hyundai Creta Hyundai Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।