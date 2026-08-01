इस SUV के दम पर हुंडई ने रचा इतिहास, जुलाई में 18,088 लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1
हुंडई इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन मंथली सेल्स दर्ज किया है। पहली बार हुंडई की कुल बिक्री 75,000 यूनिट के पार पहुंच गई है।
हुंडई इंडिया ने जुलाई, 2026 में बिक्री का नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन मंथली सेल्स परफॉरमेंस दर्ज किया है। पहली बार हुंडई की कुल बिक्री (घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर) 75,000 यूनिट के पार पहुंच गई है। देश में कारों की जबरदस्त मांग और विदेशों में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के दम पर कंपनी ने इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की बेहद धमाकेदार शुरुआत की है। बता दें कि जुलाई, 2026 में हुंडई ने कुल 75,360 गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 25.45 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। आइए जानते हैं हुंडई की बिक्री के बारे में विस्तार से।
23% बढ़ी घरेलू बिक्री
भारतीय मार्केट में हुंडई कारों की मांग काफी तेज़ी से बढ़ी है। बता दें कि जुलाई, 2026 में कंपनी ने देश के अंदर 54,210 गाड़ियां बेची हैं। वहीं, पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 43,973 यूनिट का था। यानी घरेलू बिक्री में करीब 23.28 पर्सेंट की सालाना बढ़त हुई है। यह जुलाई महीने के इतिहास में हुंडई की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। अगर जून, 2026 से तुलना करें तो जुलाई में बिक्री करीब 36.77 पर्सेंट बढ़ गई।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.11 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
हुंडई क्रेटा फिर नंबर-1
मॉडल-वाइजा बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Creta) का जलवा बरकरार है। क्रेटा ने इस साल की सबसे बेहतरीन बिक्री दर्ज करते हुए जुलाई में 18,088 यूनिट का आंकड़ा छुआ। वहीं, कंपनी की प्रीमियम हैचबैक कार i20 ने भी इस साल का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और जुलाई में 6,738 यूनिट्स बेचीं। कारों के एक्सपोर्ट में भी हुंडई ने कमाल कर दिखाया है। बता दें कि जुलाई 2026 में कंपनी ने 21,150 गाड़ियां विदेशों में भेजीं। इस दौरान सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 31.37 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।
क्या कहती है कंपनी
कंपनी के प्रदर्शन पर हुंडई इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बेहद खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों का ब्रांड पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान 21,000 से अधिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट होना हुंडई की 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' रणनीति की बड़ी सफलता को दिखाता है। भारत अब कंपनी के लिए एक बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आने वाले महीनों में कंपनी अपनी इस मजबूत पकड़ को और बेहतर करने की तैयारी में जुटी हुई है।
क्या है कंपनी का प्लान?
शानदार बिक्री के साथ-साथ हुंडई इस वित्त वर्ष कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी जल्द ही बाज़ार में एक नई मिड-साइज एसयूवी उतारने की तैयारी में है। यह कार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी- तीनों फ्यूल ऑप्शन के साथ आ सकती है। इसके अलावा, अगली पीढ़ी की क्रेटा (Next-Gen Creta) को भी पेश करने का प्लान है। नए मॉडलों और मौजूदा गाड़ियों की भारी मांग को देखते हुए उम्मीद है कि हुंडई आने वाले दिनों में बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाती रहेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।