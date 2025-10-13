Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Sales Breakup Sept 2025 Creta, Venue, Exter, Aura, Verna, Alcazar, i10, i20, check all details

अपनी ही वेन्यू, एक्सटर, ऑरा को पीछे छोड़ ये SUV बनी नंबर-1, अकेले हथिया ली 37% मार्केट; सब इसका मुंह ताकते रह गए

GST कटौती और फेस्टिव सीजन के बाद क्रेटा (Creta) SUV कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। सितंबर 2025 में कंपनी ने कुल 51,547 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। वहीं, Q3 (जुलाई-सितंबर) 2025 में हुंडई (Hyundai) ने 1,39,521 यूनिट की सेल हासिल की है, जिसमें क्रेटा ने अकेले 37% बिक्री हिस्सेदारी हासिल की।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 01:57 PM
GST 2.0 लागू होने के बाद से देश के ऑटो सेक्टर में हलचल मच गई है। हुंडई (Hyundai) भी इससे अछूती नहीं रही है। सितंबर 2025 कंपनी के लिए जबरदस्त महीना साबित हुआ, जब उसने कुल 51,547 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह पिछले साल की तुलना में 1% ज्यादा और अगस्त 2025 के मुकाबले 17% की शानदार बढ़त है। हुंडई (Hyundai) ने पिछले महीने ग्राहकों को GST कटौती का पूरा फायदा दिया, जिससे गाड़ियों के दाम में लगभग 75,000 तक की कमी आई। अब हुंडई (Hyundai) की कारें 5.47 लाख से लेकर 20.96 लाख (एक्स-शोरूम) की रेंज में उपलब्ध हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति के लिए 'खरा सोना' बन गई ये कार, 30 दिन में 20000 ग्राहक मिले

1- हुंडई क्रेटा बनी SUV की रानी

सितंबर 2025 में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने एक बार फिर बादशाहत साबित की। इसकी 18,861 यूनिट्स की बिक्री हुई। इसने 19% YoY और 18% MoM की शानदार बढ़त हासिल की है। क्रेटा (Creta) की पॉपुलैरिटी इस बात की गारंटी है कि मिड-साइज SUV सेगमेंट में इसका मुकाबला फिलहाल किसी से नहीं है।

2– सब-कॉम्पैक्ट SUV की शान बनी हुंडई वेन्यू

हुंडई वेन्यू (Venue) ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले महीने इसकी 11,484 यूनिट सेल हुई। इस कार ने 12% YoY और 42% MoM की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। हुंडई वेन्यू (Venue) को सिटी ड्राइवर्स और यंग बायर्स दोनों पसंद करते हैं।

3- हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) बनी नंबर-3

हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) ने भले ही साल-दर-साल 18% की गिरावट दर्ज की, लेकिन MoM बिक्री में 11% का सुधार हुआ। शहरों में यह माइक्रो SUV अब भी एक मजबूत चॉइस बनी हुई है।

4- हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) बनी सबकी भरोसेमंद

हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) ने भी इस बार ग्रोथ दिखाई और 5,387 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। इस कार ने 21% की YoY बढ़ोतरी हासिल की है। ऑरा (Aura) कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर (Maruti Dzire) को टक्कर दे रही है।

5- ग्रैंड i10 नियोस (Grand i10 Nios) और i20

ग्रैंड i10 नियोस (Grand i10 Nios) की बिक्री 4,238 यूनिट्स रही, जबकि i20 की बिक्री 3,884 यूनिट रही। दोनों ही मॉडलों में MoM मामूली सुधार दर्ज किया गया है, जो बताता है कि हैचबैक सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है।

बड़े मॉडल की हालत कमजोर

हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar), वरना (Verna) और IONIQ 5 की बिक्री में गिरावट देखी गई। पिछले महीने अल्काजार (Alcazar) की 1,234 यूनिट (54% YoY गिरावट) सेल हुई। वहीं, वरना (Verna) की 725 यूनिट (39% YoY गिरावट) सेल हुई। इसके अलावा IONIQ 5 की सिर्फ 6 यूनिट बिकीं। इससे पता चलता है कि SUV की बढ़ती डिमांड के बीच मिड-साइज और सेडान मॉडल को झटका लगा है।

Q3 (जुलाई-सितंबर) 2025 में हुंडई (Hyundai) ने 1,39,521 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 6.7% कम है। लेकिन, क्रेटा (Creta) ने अकेले 37% बिक्री हिस्सेदारी अपने पास रखी। ऑरा (Aura) ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया, जबकि एक्सटर (Exter), i10 और i20 में गिरावट दर्ज की गई।

Auto News Hindi Hyundai Hyundai Creta अन्य..

