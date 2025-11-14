वेन्यू, एक्सटर, वरना के साथ ऑरा, टक्सन का जादू भी पड़ा फीका; हुंडई के लिए अक्टूबर में ये कार बनी नंबर-1

संक्षेप: हुंडई की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके दो इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। जबकि, कंपनी की दूसरे SUV मॉडल वेन्यू और एक्सटर ने भी शानदार सेल्स दर्ज की।

हुंडई की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके दो इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। जबकि, कंपनी की दूसरे SUV मॉडल वेन्यू और एक्सटर ने भी शानदार सेल्स दर्ज की। कंपनी ने पिछले महीने कुल 53,792 गाड़ियां बेचीं। जो एक महीने पहले यानी सितंबर में 51,547 यूनिट का था। हुंडई के लिए वरना, टक्सन और आयोनिक 5 तीन ऐसे मॉडल रहे जो मिलकर भी 1000 यूनिट से कम रहीं। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

हुंडई कार सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025 मॉडल अक्टूबर सितंबर अगस्त क्रेटा 18,381 18,861 15,924 वेन्यू 11,738 11,484 8,109 एक्सटर 6,294 5,643 5,061 ऑरा 5,815 5,387 5,336 ग्रैंड i10 निओस 5,426 4,238 3,908 i20 4,023 3,884 3,634 अल्काजार 1,259 1,234 1,187 वरना 824 725 771 टक्सन 26 85 57 आयोनिक 5 6 6 14 टोटल 53,792 51,547 44,001

हुंडई के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डाली जाए तो क्रेटा की अक्टूबर 2025 में 18,381 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 18,861 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 15,924 यूनिट बिकी थीं। वेन्यू की अक्टूबर 2025 में 11,738 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 11,484 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 8,109 यूनिट बिकी थीं। एक्सटर की अक्टूबर 2025 में 6,294 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 5,643 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 5,061 यूनिट बिकी थीं।

ऑरा की अक्टूबर 2025 में 5,815 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 5,387 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 5,336 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड i10 निओस की अक्टूबर 2025 में 5,426 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 4,238 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 3,908 यूनिट बिकी थीं। i20 की अक्टूबर 2025 में 4,023 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 3,884 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 3,634 यूनिट बिकी थीं। अल्काजार की अक्टूबर 2025 में 1,259 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 1,234 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 1,187 यूनिट बिकी थीं।