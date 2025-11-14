Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Sales Breakup October 2025, Creta, Venue, Exter, Aura
वेन्यू, एक्सटर, वरना के साथ ऑरा, टक्सन का जादू भी पड़ा फीका; हुंडई के लिए अक्टूबर में ये कार बनी नंबर-1

वेन्यू, एक्सटर, वरना के साथ ऑरा, टक्सन का जादू भी पड़ा फीका; हुंडई के लिए अक्टूबर में ये कार बनी नंबर-1

संक्षेप: हुंडई की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके दो इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। जबकि, कंपनी की दूसरे SUV मॉडल वेन्यू और एक्सटर ने भी शानदार सेल्स दर्ज की।

Fri, 14 Nov 2025 10:37 AM
हुंडई की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके दो इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। जबकि, कंपनी की दूसरे SUV मॉडल वेन्यू और एक्सटर ने भी शानदार सेल्स दर्ज की। कंपनी ने पिछले महीने कुल 53,792 गाड़ियां बेचीं। जो एक महीने पहले यानी सितंबर में 51,547 यूनिट का था। हुंडई के लिए वरना, टक्सन और आयोनिक 5 तीन ऐसे मॉडल रहे जो मिलकर भी 1000 यूनिट से कम रहीं। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

हुंडई कार सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025
मॉडलअक्टूबरसितंबरअगस्त
क्रेटा18,38118,86115,924
वेन्यू11,73811,4848,109
एक्सटर6,2945,6435,061
ऑरा5,8155,3875,336
ग्रैंड i10 निओस5,4264,2383,908
i204,0233,8843,634
अल्काजार1,2591,2341,187
वरना824725771
टक्सन268557
आयोनिक 56614
टोटल53,79251,54744,001

हुंडई के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डाली जाए तो क्रेटा की अक्टूबर 2025 में 18,381 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 18,861 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 15,924 यूनिट बिकी थीं। वेन्यू की अक्टूबर 2025 में 11,738 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 11,484 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 8,109 यूनिट बिकी थीं। एक्सटर की अक्टूबर 2025 में 6,294 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 5,643 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 5,061 यूनिट बिकी थीं।

ऑरा की अक्टूबर 2025 में 5,815 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 5,387 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 5,336 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड i10 निओस की अक्टूबर 2025 में 5,426 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 4,238 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 3,908 यूनिट बिकी थीं। i20 की अक्टूबर 2025 में 4,023 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 3,884 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 3,634 यूनिट बिकी थीं। अल्काजार की अक्टूबर 2025 में 1,259 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 1,234 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 1,187 यूनिट बिकी थीं।

वरना की अक्टूबर 2025 में 824 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 725 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 771 यूनिट बिकी थीं। टक्सन की अक्टूबर 2025 में 26 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 85 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 57 यूनिट बिकी थीं। आयोनिक 5 की अक्टूबर 2025 में 6 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2025 में इसकी 6 यूनिट और अगस्त 2025 में इसकी 14 यूनिट बिकी थीं। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर में कुल 53,792 यूनिट, सितंबर में 51,547 यूनिट और अगस्त में 44,001 यूनिट की सेल्स दर्ज की।

