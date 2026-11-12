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इस SUV के सामने 'चारों खाने चित' हुईं वेन्यू, एक्सटर, ऑरा; हुंडई की नई बेयोन तो इसके आपसाप भी नहीं

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी के लिए वेन्यू और एक्सटर अन्य दो सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs रहीं। वहीं, कंपनी की ऑरा सेडान का शानदार सेल्स प्रदर्शन जारी है। कंपनी के लिए आयोनिक 5 सबसे कम बिकने वाली कार रही।

Hyundai Sales Breakup Oct 2026 Creta Dominate Venue, Exter, Aura
इस SUV के सामने 'चारों खाने चित' हुईं वेन्यू, एक्सटर, ऑरा

हुंडई मोटर इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। उसके लिए एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, क्रेटा का साल-दर-साल के आधार पर मामूली डिग्रोथ का सामना भी करना पड़ा। वहीं, कंपनी के लिए वेन्यू और एक्सटर अन्य दो सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs रहीं। वहीं, कंपनी की ऑरा सेडान का शानदार सेल्स प्रदर्शन जारी है। कंपनी के लिए आयोनिक 5 सबसे कम बिकने वाली कार रही। वहीं, टक्सन की बिक्री फिलहाल बंद हो चुकी है। चलिए अब इसकी मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।

हुंडई मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
मॉडलअक्टूबर 2026अक्टूबर 2025YoY %MoM %
क्रेटा17,95518,381-2%2.00%
वेन्यू13,01711,73811.00%14.00%
एक्सटर8,5096,29435.00%2.00%
ऑरा7,3495,81526.00%-2%
i20 इलाइट5,5284,02337.00%2.00%
ग्रैंड i105,4585,4261.00%4.00%
बेयोन3,4490न्यून्यू
वरना775824-6%2.00%
अल्काजार7581,259-40%2.00%
आयोनिक 516-83%-89%
टक्सन026-100%N/A
टोटल62,79953,79217.00%10.00%
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क्रेटा की अक्टूबर 2026 में 17,955 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,381 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली। वेन्यू की अक्टूबर 2026 में 13,017 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,738 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 11.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 14.00% की ग्रोथ मिली। एक्सटर की अक्टूबर 2026 में 8,509 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,294 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 35.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली।

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ऑरा की अक्टूबर 2026 में 7,349 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 26.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। i20 इलाइट की अक्टूबर 2026 में 5,528 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,023 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 37.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड i10 की अक्टूबर 2026 में 5,458 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,426 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 4.00% की ग्रोथ मिली।

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बेयोन की अक्टूबर 2026 में 3,449 यूनिट बिकीं। वरना की अक्टूबर 2026 में 775 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 824 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 6% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली। अल्काजार की अक्टूबर 2026 में 758 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,259 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 40% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली। आयोनिक 5 की अक्टूबर 2026 में 1 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 83% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 89% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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