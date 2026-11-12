इस SUV के सामने 'चारों खाने चित' हुईं वेन्यू, एक्सटर, ऑरा; हुंडई की नई बेयोन तो इसके आपसाप भी नहीं

कंपनी के लिए वेन्यू और एक्सटर अन्य दो सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs रहीं। वहीं, कंपनी की ऑरा सेडान का शानदार सेल्स प्रदर्शन जारी है। कंपनी के लिए आयोनिक 5 सबसे कम बिकने वाली कार रही।

हुंडई मोटर इंडिया की अक्टूबर 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। उसके लिए एक बार फिर क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, क्रेटा का साल-दर-साल के आधार पर मामूली डिग्रोथ का सामना भी करना पड़ा। वहीं, कंपनी के लिए वेन्यू और एक्सटर अन्य दो सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs रहीं। वहीं, कंपनी की ऑरा सेडान का शानदार सेल्स प्रदर्शन जारी है। कंपनी के लिए आयोनिक 5 सबसे कम बिकने वाली कार रही। वहीं, टक्सन की बिक्री फिलहाल बंद हो चुकी है। चलिए अब इसकी मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।

हुंडई मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 YoY % MoM % क्रेटा 17,955 18,381 -2% 2.00% वेन्यू 13,017 11,738 11.00% 14.00% एक्सटर 8,509 6,294 35.00% 2.00% ऑरा 7,349 5,815 26.00% -2% i20 इलाइट 5,528 4,023 37.00% 2.00% ग्रैंड i10 5,458 5,426 1.00% 4.00% बेयोन 3,449 0 न्यू न्यू वरना 775 824 -6% 2.00% अल्काजार 758 1,259 -40% 2.00% आयोनिक 5 1 6 -83% -89% टक्सन 0 26 -100% N/A टोटल 62,799 53,792 17.00% 10.00%

क्रेटा की अक्टूबर 2026 में 17,955 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,381 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली। वेन्यू की अक्टूबर 2026 में 13,017 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,738 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 11.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 14.00% की ग्रोथ मिली। एक्सटर की अक्टूबर 2026 में 8,509 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,294 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 35.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली।

ऑरा की अक्टूबर 2026 में 7,349 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 26.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2% की डिग्रोथ मिली। i20 इलाइट की अक्टूबर 2026 में 5,528 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,023 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 37.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 2.00% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड i10 की अक्टूबर 2026 में 5,458 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,426 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1.00% की ग्रोथ मिली। जबकि, महीने-दर-महीने का आधार पर 4.00% की ग्रोथ मिली।