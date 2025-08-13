लोगों का टेस्ट बदलने में नाकाम हो रहीं वेन्यू, एक्सटर, ऑरा, i10, समेत सभी 9 मॉडल; फिर नंबर-1 बनी ये कार
जून की तुलना में जुलाई में क्रेटा की सेल्स में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। वहीं, वेन्यू की सेल्स में भी इजाफा रहा। हालांकि, कंपनी की ओवरऑल सेल्स में मंथली गिरावट का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप हुंडई की कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तब किस मॉडल की डिमांड ज्यादा है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।
|हुंडई सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2025
|मॉडल
|जुलाई 2025
|जून 2025
|क्रेटा
|16,898
|15,786
|वेन्यू
|8,054
|6,858
|एक्सटर
|5,075
|5,873
|ऑरा
|4,636
|5,413
|ग्रैंड i10 निओस
|3,560
|4,237
|i20
|3,396
|3,785
|अल्काजार
|1,419
|1,174
|वरना
|826
|813
|टक्सन
|84
|73
|आयोनिक 5
|25
|12
|टोटल
|43,973
|44,024
हुंडई के सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो क्रेटा की जुलाई 2025 में 16,898 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 15,786 यूनिट बिकीं। वेन्यू की जुलाई 2025 में 8,054 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 6,858 यूनिट बिकीं। एक्सटर की जुलाई 2025 में 5,075 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 5,873 यूनिट बिकीं। ऑरा की जुलाई 2025 में 4,636 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 5,413 यूनिट बिकीं। ग्रैंड i10 निओस की जुलाई 2025 में 3,560 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 4,237 यूनिट बिकीं।
i20 की जुलाई 2025 में 3,396 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 3,785 यूनिट बिकीं। अल्काजार की जुलाई 2025 में 1,419 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 1,174 यूनिट बिकीं। वरना की जुलाई 2025 में 826 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 813 यूनिट बिकीं। टक्सन की जुलाई 2025 में 84 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 73 यूनिट बिकीं। आयोनिक 5 की जुलाई 2025 में 25 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 12 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने जुलाई 2025 में कुल 43,973 यूनिट बेचीं। जबकि जून 2025 में 44,024 यूनिट बिकी थीं।
हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।
इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।
SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।
