लंबे समय से नहीं डोल रहा इस SUV का सिंहासन, फरवरी में 17938 लोगों ने खरीदा; बिक्री में फिर बनी नंबर-1
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा की पापुलैरिटी हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल रही। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 17,938 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 10 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 16,317 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
61% बढ़ गई हुंडई वेन्यू की बिक्री
बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,494 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,733 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,852 यूनिट कार की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही हुंडई अल्काजार
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 रही। हुंडई ग्रैंड i10 ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,589 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,200 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 907 यूनिट कार की बिक्री की।
43% घट गई वरना की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 43 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 694 यूनिट कार की बिक्री की। बता दें कि बीते महीने हुंडई टक्सन, आयौनिक 5 और कोना को भारतीय मार्केट में एक भी ग्राहक नहीं मिले। अगर ओवरऑल बिक्री की बात करें तो इस दौरान हुंडई की कारों को कुल 52,407 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान हुंडई की कार बिक्री में सालाना आधार पर 10 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।
