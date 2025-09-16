वेन्यू, एक्सटर, ऑरा समेत कंपनी के सभी 9 मॉडल पर भारी पड़ी ये SUV; 15786 ग्राहकों ने शान से बनाया नंबर-1

हुंडई की अगस्त 2025 सेल्स ब्रेकअप की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी के लिए एक बार फिर क्रेटा ने मैदान मारा। क्रेटा की पिछले महीने 15 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। क्रेटा के अलावा वेन्यू और एक्सटर टॉप-3 में शामिल रहीं।

हुंडई की अगस्त 2025 सेल्स ब्रेकअप की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी के लिए एक बार फिर क्रेटा ने मैदान मारा। क्रेटा की पिछले महीने 15 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। क्रेटा के अलावा वेन्यू और एक्सटर टॉप-3 में शामिल रहीं। हुंडई के लिए अच्छी बात ये रही कि पिछले महीने कई कंपियों को सेल्स में मंथली गिरावट का सामना करना पड़ा। जबकि, हुंडई की सेल्स में इजाफा देखने को मिला। बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसकी इलेक्ट्रिक कार भी शामिल हैं। चलिए कंपनी की सेल्स पर एक नजर डालते हैं।

हुंडई कार सेल्स ब्रेकअप 2025 (जून से अगस्त) मॉडल अगस्त जुलाई जून क्रेटा 15,924 16,898 15,786 वेन्यू 8,109 8,054 6,858 एक्सटर 5,061 5,075 5,873 ऑरा 5,336 4,636 5,413 ग्रैंड i10 निओस 3,908 3,560 4,237 i20 3,634 3,396 3,785 अल्काजार 1,187 1,419 1,174 वरना 771 826 813 टक्सन 57 84 73 आयोनिक 5 14 25 12 टोटल 44,001 43,973 44,024

हुंडई की पिछले 3 महीने की सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो क्रेटा की अगस्त में 15,924 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 16,898 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 15,786 यूनिट का था। वेन्यू की अगस्त में 8,109 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 8,054 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 6,858 यूनिट का था। एक्सटर की अगस्त में 5,061 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 5,075 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 5,873 यूनिट का था।

ऑरा की अगस्त में 5,336 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 4,636 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 5,413 यूनिट का था। ग्रैंड i10 निओस की अगस्त में 3,908 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 3,560 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 4,237 यूनिट का था। i20 की अगस्त में 3,634 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 3,396 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 3,785 यूनिट का था। अल्काजार की अगस्त में 1,187 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 1,419 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 1,174 यूनिट का था।