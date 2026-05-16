इस SUV की पीछे 'हाथ धोकर' ऐसे पड़े ग्राहक, बना दिया नंबर-1; वेन्यू, एक्सटर, ऑरा का जादू हुई फेल!

कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने 51,902 गाड़ियां बेचीं, जबकि सालभर पहले 44,374 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 7,528 यूनिट ज्यादा बेचीं। वहीं, कंपनी को 16.96% की ग्रोथ मिली।

हुंडई मोटर इंडिया की अप्रैल 2026 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने 51,902 गाड़ियां बेचीं, जबकि सालभर पहले 44,374 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 7,528 यूनिट ज्यादा बेचीं। वहीं, कंपनी को 16.96% की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, साल-दर-साल के आधार पर क्रेटा को डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी ये कंपनी के लिए 30% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। चलिए एक बार कंपनी के ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

हुंडई मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 26 अप्रैल 25 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 क्रेटा / EV 15,291 17,016 -1,725 -10.14 29.46 2 वेन्यू 12,420 7,953 4,467 56.17 23.93 3 एक्सटर 8,096 5,416 2,680 49.48 15.6 4 i20 5,624 3,525 2,099 59.55 10.84 5 ऑरा 4,587 4,224 363 8.59 8.84 6 i10 निओस 4,149 4,137 12 0.29 7.99 7 वरना 865 1,005 -140 -13.93 1.67 8 अल्काजार 850 1,017 -167 -16.42 1.64 9 आयोनिक 5 20 16 4 25 0.04 10 टक्सन 0 65 -65 -100 0 टोटल 51,902 44,374 7,528 16.96 100

हुंडई की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो क्रेटा की अप्रैल 2026 में 15,291 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 17,016 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,725 यूनिट कम बिकीं और इसे 10.14% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 29.46% का रहा। वेन्यू की अप्रैल 2026 में 12,420 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,953 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,467 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 56.17 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 23.93% का रहा।

एक्सटर की अप्रैल 2026 में 8,096 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,416 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,680 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.48 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 15.6% का रहा। i20 की अप्रैल 2026 में 5,624 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 3,525 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,099 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 59.55 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.84% का रहा।

ऑरा की अप्रैल 2026 में 4,587 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 363 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.59 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 8.84% का रहा। i10 निओस की अप्रैल 2026 में 4,149 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,137 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.29 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 7.99% का रहा।

वरना की अप्रैल 2026 में 865 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,005 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 140 यूनिट कम बिकीं और इसे 13.93% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.67% का रहा। अल्काजार की अप्रैल 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,017 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 167 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.42% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.64% का रहा।