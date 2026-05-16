इस SUV की पीछे 'हाथ धोकर' ऐसे पड़े ग्राहक, बना दिया नंबर-1; वेन्यू, एक्सटर, ऑरा का जादू हुई फेल!
कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने 51,902 गाड़ियां बेचीं, जबकि सालभर पहले 44,374 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 7,528 यूनिट ज्यादा बेचीं। वहीं, कंपनी को 16.96% की ग्रोथ मिली।
हुंडई मोटर इंडिया की अप्रैल 2026 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। इसमें उसके इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने 51,902 गाड़ियां बेचीं, जबकि सालभर पहले 44,374 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 7,528 यूनिट ज्यादा बेचीं। वहीं, कंपनी को 16.96% की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए हर बार की तरह क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि, साल-दर-साल के आधार पर क्रेटा को डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी ये कंपनी के लिए 30% मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। चलिए एक बार कंपनी के ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।
|हुंडई मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026
|नं
|मॉडल
|अप्रैल 26
|अप्रैल 25
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|क्रेटा / EV
|15,291
|17,016
|-1,725
|-10.14
|29.46
|2
|वेन्यू
|12,420
|7,953
|4,467
|56.17
|23.93
|3
|एक्सटर
|8,096
|5,416
|2,680
|49.48
|15.6
|4
|i20
|5,624
|3,525
|2,099
|59.55
|10.84
|5
|ऑरा
|4,587
|4,224
|363
|8.59
|8.84
|6
|i10 निओस
|4,149
|4,137
|12
|0.29
|7.99
|7
|वरना
|865
|1,005
|-140
|-13.93
|1.67
|8
|अल्काजार
|850
|1,017
|-167
|-16.42
|1.64
|9
|आयोनिक 5
|20
|16
|4
|25
|0.04
|10
|टक्सन
|0
|65
|-65
|-100
|0
|टोटल
|51,902
|44,374
|7,528
|16.96
|100
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हुंडई की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो क्रेटा की अप्रैल 2026 में 15,291 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 17,016 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,725 यूनिट कम बिकीं और इसे 10.14% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 29.46% का रहा। वेन्यू की अप्रैल 2026 में 12,420 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,953 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,467 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 56.17 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 23.93% का रहा।
एक्सटर की अप्रैल 2026 में 8,096 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,416 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,680 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 49.48 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 15.6% का रहा। i20 की अप्रैल 2026 में 5,624 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 3,525 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,099 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 59.55 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.84% का रहा।
ऑरा की अप्रैल 2026 में 4,587 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 363 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.59 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 8.84% का रहा। i10 निओस की अप्रैल 2026 में 4,149 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,137 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 0.29 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 7.99% का रहा।
वरना की अप्रैल 2026 में 865 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,005 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 140 यूनिट कम बिकीं और इसे 13.93% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.67% का रहा। अल्काजार की अप्रैल 2026 में 850 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,017 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 167 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.42% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.64% का रहा।
आयोनिक 5 की अप्रैल 2026 में 20 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 25 की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.04% का रहा। टेक्सन की अप्रैल 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 65 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 65 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0% का रहा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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