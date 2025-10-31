रिकॉर्ड! शहरी ग्राहक पहले ही थे इस SUV के दीवाने, अब गांव के लोग भी इस पर टूटे, कंपनी ने बनाया ऐसा भरोसा

संक्षेप: हुंडई ने भारत में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हासिल की है। शहरी लोग जहां पहले से ही इसकी एसयूवी के दीवाने थे, वहीं अब ग्रामीण लोग भी अब इसकी कारों को जमकर खरीद रहे हैं। कंपनी ने इस तिमाही में रिकॉर्ड ग्रामीण बिक्री हासिल की है, जो घरेलू बिक्री में अब तक की सबसे ज्यादा SUV हिस्सेदारी है।

हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) ने फाइनेंशियल इयर 2026 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ शहर की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पसंदीदा कार कंपनी बन चुकी है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने इस तिमाही में रिकॉर्ड ग्रामीण बिक्री हासिल की है, जो घरेलू बिक्री में अब तक की सबसे ज्यादा SUV हिस्सेदारी है। यह सिर्फ बिक्री के आंकड़े नहीं, बल्कि भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद और हुंडई की मजबूत रणनीति का रिजल्ट है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SUV सेगमेंट में हुंडई का जबरदस्त दबदबा

हुंडई की घरेलू बिक्री में SUV मॉडलों का योगदान 71.1% तक पहुंच गया है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा है। हुंडई की क्रेटा (Creta), वेन्यू (Venue) और हाल ही में लॉन्च हुई एक्सटर (Exter) जैसी SUV ने ग्राहकों के बीच खूब लोकप्रियता बटोरी है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारतीय बाजार में बड़ी और स्टाइलिश SUV का युग आ चुका है और हुंडई इसमें सबसे आगे निकल रही है।

हुंडई ने न सिर्फ शहरी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल घरेलू बिक्री में ग्रामीण बाजार का योगदान 23.6% तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

यह आंकड़ा दिखाता है कि छोटे शहरों और ग्रामीण समूहों में हुंडई अपनी पहुंच तेजी से बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि हुंडई के डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार और ग्रामीण ग्राहकों के लिए आसान फाइनेंसिंग विकल्प इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

रेवेन्यू और निर्यात

हुंडई ने सिर्फ बिक्री में ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मोर्चे पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।

फाइनेंशियल पैरामीटर परिणाम (YoY वृद्धि) मुख्य कारण नेट रेवेन्यू PAT 14.3% की वृद्धि मजबूत निर्यात और कॉस्ट कंट्रोल रेवेन्यू 1.2% की वृद्धि - EBITDA मार्जिन 13.9% (113 बेसिस पॉइंट का सुधार) बेहतर प्रोडक्ट मिक्स SUV और निर्यात का शानदार प्रदर्शन एक्सपोर्ट 21.5% की वृद्धि कुल बिक्री में निर्यात की हिस्सेदारी 27%