रिकॉर्ड! शहरी ग्राहक पहले ही थे इस SUV के दीवाने, अब गांव के लोग भी इस पर टूटे, कंपनी ने बनाया ऐसा भरोसा

रिकॉर्ड! शहरी ग्राहक पहले ही थे इस SUV के दीवाने, अब गांव के लोग भी इस पर टूटे, कंपनी ने बनाया ऐसा भरोसा

संक्षेप: हुंडई ने भारत में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हासिल की है। शहरी लोग जहां पहले से ही इसकी एसयूवी के दीवाने थे, वहीं अब ग्रामीण लोग भी अब इसकी कारों को जमकर खरीद रहे हैं। कंपनी ने इस तिमाही में रिकॉर्ड ग्रामीण बिक्री हासिल की है, जो घरेलू बिक्री में अब तक की सबसे ज्यादा SUV हिस्सेदारी है।

Fri, 31 Oct 2025 03:12 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) ने फाइनेंशियल इयर 2026 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ शहर की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पसंदीदा कार कंपनी बन चुकी है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने इस तिमाही में रिकॉर्ड ग्रामीण बिक्री हासिल की है, जो घरेलू बिक्री में अब तक की सबसे ज्यादा SUV हिस्सेदारी है। यह सिर्फ बिक्री के आंकड़े नहीं, बल्कि भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद और हुंडई की मजबूत रणनीति का रिजल्ट है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ये है मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार, हर महीने 266 ग्राहक ही मिल रहे

SUV सेगमेंट में हुंडई का जबरदस्त दबदबा

हुंडई की घरेलू बिक्री में SUV मॉडलों का योगदान 71.1% तक पहुंच गया है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा है। हुंडई की क्रेटा (Creta), वेन्यू (Venue) और हाल ही में लॉन्च हुई एक्सटर (Exter) जैसी SUV ने ग्राहकों के बीच खूब लोकप्रियता बटोरी है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारतीय बाजार में बड़ी और स्टाइलिश SUV का युग आ चुका है और हुंडई इसमें सबसे आगे निकल रही है।

हुंडई ने न सिर्फ शहरी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल घरेलू बिक्री में ग्रामीण बाजार का योगदान 23.6% तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

यह आंकड़ा दिखाता है कि छोटे शहरों और ग्रामीण समूहों में हुंडई अपनी पहुंच तेजी से बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि हुंडई के डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार और ग्रामीण ग्राहकों के लिए आसान फाइनेंसिंग विकल्प इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

रेवेन्यू और निर्यात

हुंडई ने सिर्फ बिक्री में ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मोर्चे पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।

फाइनेंशियल पैरामीटरपरिणाम (YoY वृद्धि)मुख्य कारण
नेट रेवेन्यू PAT14.3% की वृद्धिमजबूत निर्यात और कॉस्ट कंट्रोल
रेवेन्यू1.2% की वृद्धि-
EBITDA मार्जिन13.9% (113 बेसिस पॉइंट का सुधार)बेहतर प्रोडक्ट मिक्स SUV और निर्यात का शानदार प्रदर्शन
एक्सपोर्ट21.5% की वृद्धिकुल बिक्री में निर्यात की हिस्सेदारी 27%

कंपनी के प्रबंध निदेशक MD उनसू किम ने इन नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि GST 2.0 रिफॉर्म ने सेल्स में उछाल दी है। मजबूत निर्यात और लगातार लागत-अनुकूलन प्रयासों को लगभग 14% EBITDA मार्जिन हासिल करने का श्रेय दिया।

लेखक के बारे में

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai

