भारत से उठ गया इस कार का बोरिया-बिस्तर, कंपनी ने कर दी विदाई; वेबसाइट से भी हटा दिया

संक्षेप: भारतीय बाजार से टुक्सन कार का बोरिया-बिस्तर उठ गया है। हुंडई ने अपनी टुक्सन (Hyundai Tucson) SUV को वेबसाइट से हटा दिया है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि कंपनी ने इस लग्जरी SUV को क्यों बंद किया है?

Mon, 10 Nov 2025 12:49 PM

हुंडई की फ्लैगशिप SUV टुक्सन (Tucson) को लेकर अब बाजार में बड़ी हलचल मच गई है। जी हां, क्योंकि कंपनी ने इस प्रीमियम SUV को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हुंडई ने भारत में टुक्सन (Tucson) को डिसकंटिन्यू (बंद) कर दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या अब टुक्सन (Tucson) की जगह कोई नई SUV आने वाली है?

हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) एक लग्जरी SUV है, जिसकी अपनी पहचान थी। हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson-चौथी जेनरेशन) को भारत में अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था। यह SUV कंपनी की सबसे प्रीमियम ऑफरिंग्स में से एक थी, जो सीधे जीप मरेडियन (Jeep Meridian), स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq) और टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) जैसी गाड़ियों को टक्कर देती थी। टुक्सन (Tucson) अपने स्टाइलिश डिजाइन, हाई-टेक फीचर्स और ADAS सेफ्टी सिस्टम की वजह से खास चर्चा में रही।

दो दमदार इंजन ऑप्शन

हुंडई टुक्सन (Tucson) को दो इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया था। इसमें एक 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 154BHP की पावर और 192Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है, जो 183BHP की पावर और 416Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) केवल टॉप वैरिएंट में मिलता था।

प्रीमियम फीचर्स से भरी थी टुक्सन

हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) उन चुनिंदा SUVs में से थी, जिसमें लग्जरी और टेक्नोलॉजी दोनों का बेहतरीन मेल था। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360° कैमरा, लेवल-2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम), 6 एयरबैग, हिल-होल्ड असिस्ट, ABS, EBD और TPMS जैसे फीचर्स मिलते हैं, यानी हर वो फीचर मिलता है, जो एक लग्जरी SUV में होना चाहिए।

वेबसाइट से हटने के मायने क्या हैं?

हुंडई इंडिया (Hyundai India) ने नवंबर 2025 में टुक्सन (Tucson) को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, जो यह संकेत देता है कि यह SUV अब फिलहाल प्रोडक्शन में नहीं है। हालांकि, कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि हुंडई (Hyundai) जल्द ही टुक्सन (Tucson) का नया अपडेटेड वर्जन या फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर सकती है, जो BS6 फेज-2 और नए सेफ्टी नॉर्म्स के अनुरूप होगा।

हुंडई टुक्सन क्यों बंद की जा सकती है?

हुंडई टुक्सन को नए सेफ्टी और एमिशन नॉर्म्स के चलते अपडेट की जरूरत थी। ज्यादा कीमत के कारण इसकी सीमित बिक्री हो रही थी। वहीं, हुंडई (Hyundai) का फोकस क्रेटा ईवी (Creta EV) और अल्काजार (Alcazar) फेसलिफ्ट की तैयारी पर है।

क्या टुक्सन (Tucson) की वापसी होगी?