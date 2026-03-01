इस कंपनी ने रचा इतिहास! फरवरी में बेच डालीं इतनी कारें कि टूट गए अब तक के सारे रिकॉर्ड; जानिए वजह
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी फरवरी में भी हुंडई की कार बिक्री शानदार रही। बीते महीने हुंडई ने कुल 66,134 यूनिट कार की बिक्री की।
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इनमें क्रेटा और वेन्यू जैसी एसयूवी जबरदस्त पॉपुलर है। बता दें कि बीते महीने यानी फरवरी में भी हुंडई की कार बिक्री शानदार रही। बीते महीने हुंडई ने कुल 66,134 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई की कार बिक्री में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। यह हुंडई इंडिया की भारत में फरवरी महीने की अब तक की सबसे बड़ी सेल साबित हुई। बता दें कि इस बिक्री में करीब 52,407 यूनिट गाड़ियां भारत में बिकी। जबकि 13,727 यूनिट विदेश में एक्सपोर्ट की गई। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
क्या कहते हैं हुंडई के एमडी और सीईओ
इस जबरदस्त कामयाबी पर हुंडई इंडिया के एमडी और सीईओ, तरुण गर्ग ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2026 का आगाज हमारे लिए धमाकेदार रहा है। जनवरी में ऑल-टाइम हाई सेल्स के बाद फरवरी में भी वही रफ्तार देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हमें करीब 30 साल होने वाले हैं। हमारा लक्ष्य साफ है, हर ग्राहक तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कारें पहुंंचाना। हुंडई का इरादा केवल कारें बेचना ही नहीं है, बल्कि ग्राहकों के ड्राइविंग अनुभव को भी पहले से बेहतर बनाना है।
क्या है हुंडई की प्लानिंग
हुंडई की नजर सिर्फ आज की जीत पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी है। कंपनी ने इशारा कर दिया है कि वह भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने वाली है। हाल ही में नई जनरेशन 'वेन्यू' (Venue) के लॉन्च के दौरान कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया। हुंडई का प्लान है कि वे साल 2030 तक भारत में 26 नए मॉडल लॉन्च करेंगे। नई वेन्यू इसी बड़े मिशन की पहली गाड़ी है। आने वाले सालों में हमें एक के बाद एक कई नए मॉडल्स सड़कों पर देखने को मिलेंगे। इस बड़ी प्लानिंग के साथ हुंडई अपनी मार्केट हिस्सेदारी को और तेजी से बढ़ाना चाहती है।
जनवरी में भी ताबड़तोड़ बिकीं कारें
हुंडई का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि मार्केट में मुकाबला बहुत कड़ा है। जनवरी में भी कंपनी ने 73,137 यूनिट्स की कुल बिक्री के साथ 11.5 पर्सेंट की ग्रोथ हासिल की थी। लगातार दो महीनों तक रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के आंकड़े यह साबित करते हैं कि भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई के फीचर्स और नई तकनीक की जबरदस्त डिमांड है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में कंपनी अपनी इस बढ़त को और कितना आगे ले जाती है। साथ ही नई लॉन्च होने वाली 26 गाड़ियां बाजार में क्या कमाल दिखाती हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।