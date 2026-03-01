इस कंपनी ने रचा इतिहास! फरवरी में बेच डालीं इतनी कारें कि टूट गए अब तक के सारे रिकॉर्ड; जानिए वजह

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी फरवरी में भी हुंडई की कार बिक्री शानदार रही। बीते महीने हुंडई ने कुल 66,134 यूनिट कार की बिक्री की।

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। इनमें क्रेटा और वेन्यू जैसी एसयूवी जबरदस्त पॉपुलर है। बता दें कि बीते महीने यानी फरवरी में भी हुंडई की कार बिक्री शानदार रही। बीते महीने हुंडई ने कुल 66,134 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई की कार बिक्री में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। यह हुंडई इंडिया की भारत में फरवरी महीने की अब तक की सबसे बड़ी सेल साबित हुई। बता दें कि इस बिक्री में करीब 52,407 यूनिट गाड़ियां भारत में बिकी। जबकि 13,727 यूनिट विदेश में एक्सपोर्ट की गई। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्या कहते हैं हुंडई के एमडी और सीईओ इस जबरदस्त कामयाबी पर हुंडई इंडिया के एमडी और सीईओ, तरुण गर्ग ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2026 का आगाज हमारे लिए धमाकेदार रहा है। जनवरी में ऑल-टाइम हाई सेल्स के बाद फरवरी में भी वही रफ्तार देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हमें करीब 30 साल होने वाले हैं। हमारा लक्ष्य साफ है, हर ग्राहक तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कारें पहुंंचाना। हुंडई का इरादा केवल कारें बेचना ही नहीं है, बल्कि ग्राहकों के ड्राइविंग अनुभव को भी पहले से बेहतर बनाना है।

क्या है हुंडई की प्लानिंग हुंडई की नजर सिर्फ आज की जीत पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी है। कंपनी ने इशारा कर दिया है कि वह भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने वाली है। हाल ही में नई जनरेशन 'वेन्यू' (Venue) के लॉन्च के दौरान कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया। हुंडई का प्लान है कि वे साल 2030 तक भारत में 26 नए मॉडल लॉन्च करेंगे। नई वेन्यू इसी बड़े मिशन की पहली गाड़ी है। आने वाले सालों में हमें एक के बाद एक कई नए मॉडल्स सड़कों पर देखने को मिलेंगे। इस बड़ी प्लानिंग के साथ हुंडई अपनी मार्केट हिस्सेदारी को और तेजी से बढ़ाना चाहती है।