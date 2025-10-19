Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Record Dhanteras Deliveries On GST 2.0 Boost
लाखों रुपए कीमतें, फिर भी एक दिन में 14,000 लोगों ने खरीद डालीं इस कंपनी का कार; बना दिया रिकॉर्ड

लाखों रुपए कीमतें, फिर भी एक दिन में 14,000 लोगों ने खरीद डालीं इस कंपनी का कार; बना दिया रिकॉर्ड

संक्षेप: धनतेसर के दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लक्ष्मी माता की जमकर कृपा बरसी है। दरअसल, फेस्टिव सीजन के मौके पर हुई टैक्स कटौती से कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। इसका फायदा देश की दूसरी बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया को भी मिला है।

Sun, 19 Oct 2025 01:56 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धनतेसर के दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लक्ष्मी माता की जमकर कृपा बरसी है। दरअसल, फेस्टिव सीजन के मौके पर हुई टैक्स कटौती से कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। इसका फायदा देश की दूसरी बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया को भी मिला है। हुंडई ने धनतेरस के दौरान लगभग 14,000 कारों की डिलीवरी की उम्मीद जताई है, जो पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। कंपनी अपनी लगभग सभी कारों पर दिवाली के मौके पर शानदार डिस्काउंट भी दे रही है। इन बचे हुए दिनों में कंपनी की कार खरीदने पर 60,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा।

हुंडई कारों पर मिलने वाला दिवाली डिस्काउंट

ग्रैंड i10 निओस के पेट्रोल वैरिएंट पर ₹25,000 और CNG पर ₹30,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ₹25,000 तक एक्सचेंज और ₹5,000 कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेंगे।

ऑरा पर कंपनी ₹15,000 के साथ ₹10,000 तक एक्सचेंज और ₹5,000 तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है।

ये भी पढ़ें:धनतेरस पर इस कंपनी की कारों को खरीदने की ऐसी मची लूट, बिक गईं 41000 कार

एक्सटर पर कंपनी ₹25,000 तक नॉन प्रो पैक और ₹20,000 प्रो पैक ऑफर दे रही है। इसके साथ ₹20,000 तक एक्सचेंज बेनिफिट भी मिलेंगे।

i20 के मैनुअल ट्रांसमिशन पर ₹25,000 तक, आईवीटी पर ₹20,000 तक डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ₹25,000 तक एक्सचेंज का फायदा भी मिलेगा।

वेन्यू 1.2 पर कंपनी ₹30,000 का कैश डिस्काउंट और ₹15,000 तक के एक्सचेंज बेनिफिट दे रही है।

वेन्यू टर्बो पर कंपनी ₹10,000 का कैश डिस्काउंट और ₹15,000 एक्सचेंज बेनिफिट दे रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Auto News Hindi GST

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।