₹6 लाख में लॉन्च, लेकिन ब्रोशर में कीमत ₹6.40 लाख; कार की प्राइस ने किया कन्फ्यूज, ₹31950 देकर घर ले जाओ!

हुंडई ने हाल ही में कमर्शियली इस्तेमाल करने के लिए डेडिकेटेड टैक्सी मॉडल प्राइम HB ​​हैचबैक और प्राइम SD सेडान लॉन्च की हैं। प्राइम HB ​​हैचबैक ग्रैंड i10 निओस और प्राइम SD सेडान ऑरा पर बेस्ड है। प्राइम HB ​​की एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपए और प्राइम SD की कीमत 6.90 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए इन कारों को खास EMI ऑप्शन भी पेश किए हैं। इन दोनों कारों को 31,950 रुपए का डाउन पेमेंट देकर खरीद सकते हैं। जिसके बाद हर महीने 11,870 की EMI देनी होगी।

दूसरी तरफ, इनका ब्रोशर सामने आने के बाद कीमतों में हल्का कन्फ्यूजिन पैदा हो गया है। दरअसल, ब्रोशर में हुंडई प्राइम HB ​​की एक्स-शोरूम कीमत 6.40 लाख रुपए है। यानी कंपनी द्वारा लॉन्च की गई कीमत से 40 हजार रुपए ज्यादा। अब इन दोनों में किस कीमत में ग्राहकों को कार मिलेगी, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल, ये अलग-अलग कीमतें इस बात के आधार पर तय की जा रही हैं कि आप इसे कहां से खरीद रहे हैं।

हुंडई i10 निओस टैक्सी (प्राइम HB) की 3 अलग कीमतें हुंडई ने कन्फर्म किया है कि प्राइम HB ​​की एक्स-शोरूम कीमत राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग है, जिससे यह उन रियर मामलों में से एक बन गई है जहां एक मास-मार्केट कार के एक ही मॉडल ईयर में कई आधिकारिक बेस प्राइस हैं। हुंडई ने अब साफ किया है कि प्राइम HB ​​की एक्स-शोरूम कीमत जिन एरिया में 6 लाख रुपए है, उसमें नई दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

भारत के ज्यादातर अन्य राज्यों और शहरों में प्राइम HB ​​की एक्स-शोरूम कीमत 6.40 लाख रुपए है। इससे यह साफ होता है कि हुंडई के नेशनल ब्रोशर में 6.40 लाख रुपए का आंकड़ा प्रमुखता से दिखाया गया है। एक खास बात ये है कि इंफाल (मणिपुर) में हुंडई प्राइम HB ​​की एक्स-शोरूम कीमत 6,42,500 रुपए है, जो ज्यादातर अन्य राज्यों में लागू 6.40 लाख रुपए की कीमत से लगभग 2,500 रुपए ज्यादा है। हालांकि, मोइरांग (मणिपुर) में प्राइम HB ​​की कीमत 6.40 लाख रुपए है।

हुंडई ऑरा टैक्सी (प्राइम SD) की 2 अलग कीमतें हुंडई ऑरा-बेस्ड प्राइम SD सेडान की प्राइसिंग स्ट्रक्चर प्राइम HB ​​हैचबैक की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रैट है। भारत के ज्यादातर राज्यों और शहरों में हुंडई ने 6.90 लाख रुपए की एक समान एक्स-शोरूम कीमत बनाए रखी है। प्राइम SD के लिए कीमत 6.90 लाख रुपए है, जिससे टैक्सी ऑपरेटरों के लिए रीजनल बदलावों की चिंता किए बिना लागत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है।